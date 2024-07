43-letni turysta trafił do szpitala po tym, jak wcześniej zaatakował go niedźwiedź. Do incydentu doszło w Naroncolo, niedaleko miasta Dro we Włoszech. Podróżnik jest prawdopodobnie obywatelem Francji, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawę wyjaśniają służby.

Do incydentu doszło we wtorek. Jak informują włoskie media niedźwiedź zaatakował 43-letniego turystę, który biegał po okolicy. Poszkodowany jest prawdopodobnie Francuzem. Mężczyzna odniósł obrażenia kończyn górnych i dolnych i trafił do szpitala w Trydencie.

Niedźwiedź zaatakował turystę we Włoszech

Aktualnie życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku.

To nie jest pierwszy raz, kiedy człowiek został zaatakowany przez zwierzę we Włoszech. Do podobnego incydentu doszło w zeszłym roku. Wówczas 26-letni biegacz zmarł w wyniku poniesionych obrażeń po ataku niedźwiedzia w Trydencie.

Niedźwiedź miał zostać uśpiony, jednak organizacje zajmujące się prawami zwierząt podjęły działania, aby do tego nie doszło. Ostatecznie ssak został przeniesiony do rezerwatu poza Włochami.

Według władz prowincji w całym regionie Trydentu żyje około 100 niedźwiedzi, co oznacza, że w ciągu dziesięciu lat ich liczba się podwoiła.

Rośnie populacja niedźwiedzi

Z podobnym problemem mierzy się Rumunia. W poniedziałek tamtejszy parlament zatwierdził ustawę umożliwiającą odstrzał 481 niedźwiedzi w tym roku. Jest to dwukrotnie więcej niż w poprzednim sezonie, gdy zlikwidowano 220 osobników.

Decyzję podjęto na nadzwyczajnej sesji parlamentu, która została zwołana po tym, jak niedźwiedź zaatakował parę turystów na szlaku. Mimo instrukcji udzielanych telefonicznie przez ratowników, 19-latka zmarła przed przybyciem służb.