Personnel Service podał, że liderem w rankingu zawodów świątecznych jest święty Mikołaj. Za godzinę pracy można zarobić od 31 do 250 zł.

Święta. Mikołaj może zarobić fortunę

"Stawki dla Mikołajów są wyższe, gdy pracują na wigiliach firmowych i domowych zgromadzeniach, mniej zarobią w galeriach handlowych" - poinformowano. Z danych Personnel Service wynika jednak, że żeński odpowiednik Mikołaja, czyli Śnieżynka zarobi znacznie mniej - bo od 23,5 do 35 zł.

Firma przekazała, że w tym roku ofert pracy w sezonie świątecznym jest tyle ile w 2023, a tegoroczne stawki wzrosły o minimum 8 proc. "Zatrudnienie najłatwiej znaleźć w logistyce, sprzedaży świątecznych produktów, pakowaniu prezentów czy promocji" - wyjaśniono.

ZOBACZ: Wolna wigilia? Miażdząca opinia ministra finansów

Zgodnie z rankingiem świątecznych zawodów, po Mikołaju na kolejnych miejscach znaleźli się kurierzy i kierowcy. Zapotrzebowanie na ich usługi wzrasta szczególnie tuż przed Bożym Narodzeniem. W okresie świątecznym mogą liczyć na stawkę od 24,5 do 55 zł za godzinę.

Personnel Service oceniło, że stawki oferowane sprzedawcom choinek i sprzedawcom karpi są "całkiem atrakcyjne" w sezonie świątecznym. Dolne widełki dla obu zawodów są takie same - 24,1 zł netto za godzinę, natomiast sprzedawca karpi w górnych widełkach może zarobić nieco więcej, bo 40 zł w porównaniu do 35 zł netto dla sprzedawcy choinek.

"Często też właściciele tego typu punktów sprzedaży nie zwiększają sezonowo oferowanej stawki, ale pod koniec świątecznego boomu wypłacają premie, które znacząco podnoszą wynagrodzenie" - podkreślono.

Praca w okresie świątecznym. Gdzie można najwięcej zarobić?

Autorzy opracowania dodali, że dalej w rankingu znaleźli się pracownicy produkcji bombek i ozdób świątecznych, którzy mogą zarobić od 22,7 do 31 zł netto za godzinę pracy. Zwrócono jednak uwagę, że w tych przypadkach wynagrodzenie uzależnione jest od nakładu pracy.

Personnel Service dodał, że zwiększony ruch w restauracjach generuje też rosnące zapotrzebowanie na usługi kelnerów i personelu kuchennego. Stawka dla kelnera waha się od 24 do 28,5 zł netto za godzinę, choć dochodzą do tego napiwki. Natomiast pomoc kuchenna może oczekiwać na 22,7 do 24,5 zł netto za godzinę.

Zwrócono ponadto uwagę, że coraz częściej w galeriach handlowych można znaleźć punkty pakowania prezentów. Pracownik, który się tym zajmuje jest na końcu rankingu zawodów świątecznych. Może on liczyć na wynagrodzenie na poziomie 22,7 do 24,1 zł netto za godzinę.

Personnel Service to spółka, która specjalizuje się w rekrutacji pracowników.