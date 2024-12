- To dopiero początek (...) Kwestia wyboru prezydenta Rzeczypospolitej, to kwestia kluczowa. Nie może takim kandydatem być osoba pod takimi zarzutami - mówił Michał Szczerba podczas konferencji na temat raportu na temat Karola Nawrockiego, który w weekend pojawił się w mediach, a który miał być rzekomo dokumentem przygotowanym dla Jarosława Kaczyńskiego.

- Chcemy dziś przybliżyć sylwetkę osoby, która chciałaby zostać prezydentem. Uważamy, że każdy w Polsce powinien wiedzieć, kim jest i jakimi ludźmi się otacza - rozpoczął Dariusz Joński, zapowiadając że podczas spotkania z dziennikarzami przedstawione zostaną informacje, które "już dawno znalazły się na biurku Jarosława Kaczyńskiego".

"Niebezpieczne związki Karola Nawrockiego". Joński i Szczerba o raporcie na temat kandydata na prezydenta

Jak wskazał Joński, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość jest dla wielu wyborców postacią nieznaną, o której chcieliby dowiedzieć się nieco więcej. Nawiązując do dokumentu, który pojawił się w miniony weekend w mediach, a który określony został przez Michała Szczerbę mianem "porażającego", europoseł stwierdził, że już na pierwszej jego stronie pojawia się informacja, że "pan Karol Nawrocki zna się z innymi neonazistami i bardzo brutalnymi przestępcami z Gdańska".

- Już samo to powinno spowodować, że nie raport powinien wylądować w koszu, tylko kandydat na śmietniku historii, a na pewno nie powinien kandydować - orzekł Dariusz Joński.

Jak zasugerował europoseł KO, wyborcy mogą zadawać sobie pytanie o to, dlaczego Jarosław Kaczyński zdecydował się "zainwestować" w tak - jego zdaniem - kontrowersyjnego polityka.

- Odpowiedź jest prozaicznie prosta (...) Chodzi o to, żebyśmy się nie obudzili w takiej Polsce, gdzie dzień po wyborach, w których wybierzemy prezydenta, podjadą trzy autobusy: jeden autobus ze stręczycielami, drugi z osobami, które handlowały narkotykami, a trzeci z politykami PiS-u i wszyscy będą chcieli być ułaskawieni, bo to do tego się sprowadza - ostrzegał Joński.

Karol Nawrocki związany z członkami grup przestępczych?

Podczas konferencji zaprezentowano fotografie Karola Nawrockiego w towarzystwie niejakiego "Wielkiego Bu", którego w raporcie opisuje się w następujący sposób: "skazany za porwanie, miał status przestępcy niebezpiecznego, powiązany z gangiem trójmiejskich sutenerów".

Podkreślono też, że "Wielki Bu" powiązany jest z organizacją Bad Company, którą opisano jako "nazistowską przestępczą organizację" i wskazano, że jej członkowie to "kryminaliści". Joński, powołując się na treść raportu, poinformował że w 2019 r. Nawrocki, pełniąc funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, udostępnił organizacji teren Westerplatte. Ta, wraz z zespołem muzycznym "Obłęd" miała nakręcić tam teledysk.

- Za rządów PiS Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę organizatorów neonazistowskich koncertów i tam był właśnie zespół "Obłęd" - powiedział europoseł.

Politycy KO wspomnieli również o rzekomych powiązaniach Karola Nawrockiego z Olgierdem L., ps. "Olo". Mężczyzna ten jako nastolatek miał fascynować się subkulturą skinheadów. Według raportu, miał trafić do więzienia za napad, a później kierować gangiem sutenerów, który dodatkowo "trudnił się" handlem narkotykami, ochroną lokali rozrywkowych i wymuszaniem haraczy.

Kandydat obywatelski popierany przez PiS miał również znać Grzegorza H., ps. "Śledź". Osoba za przez lata miała być liderem chuliganów i należeć do organizacji Blood and Honour. Spędziła 14 lat w więzieniu za pobicia. Na swoim ciele H. miał nosić tatuaże ze swastykami i mottem Hitlerjugend.

- (Nawrocki - przyp. red.) nigdy nie zerwał związków z tym środowiskiem - poinformowano podczas konferencji.

Europosłowie KO zapowiadają podjęcie wniosek do Prokuratury

Dariusz Joński i Michał Szczerba wskazali, że zamierzają skierować wniosek do p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku o okazanie dokumentacji na temat udostępniania przestrzeni muzealnych w latach 2017-2021.

Oprócz tego Joński zapowiedział wniosek do Prokuratury o zbadanie działalności wszystkich wymienionych podczas konferencji grup, w kontekście artykułów 256 i 258 KK. Działania europosłów mają być częścią "wielowątkowej kontroli poselskiej".

- To jest sprawa bardzo poważna, traktujemy to priorytetowo i chcemy każdy wątek z tej przeszłości, której nie chce pokazać kandydat ani Jarosław Kaczyński, żeby opinia publiczna się o tym dowiedziała - powiedział Dariusz Joński.