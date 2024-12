Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wezwała na poniedziałek byłego szefa ABW Piotra Pogonowskiego. Zgodnie z decyzją sądu ma on zostać doprowadzony na przesłuchanie przez funkcjonariuszy policji.

Potwierdza to europoseł KO Dariusz Joński. "Były szef ABW Piotr Pogonowski nie stawił się trzykrotnie przed komisją śledczą. Dziś został zatrzymany i zostanie doprowadzony na przesłuchanie przed komisję śledczą ds. Pegasusa" - poinformował na platformie X.

ZOBACZ: Ewa Wrzosek mówiła o wykorzystaniu Pegasusa. "Zmanipulowane dowody"

Drugim świadkiem tego dnia ma być były zastępca szefa CBA Daniel Karpeta. Jego przesłuchanie rozpocznie się o godz. 14.

Piotr Pogonowski zostanie doprowadzony przed komisję ds. Pegasusa

Pogonowski nie stawił się trzykrotnie na posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, powołując się na wrześniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uznające prace komisji za niekonstytucyjne.

Po zasięgnięciu opinii ekspertów prawnych komisja stwierdziła, że sytuacja kwalifikuje się do zastosowania środków przymusu w postaci przymusowego doprowadzenia świadka, z czym zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie.

Przesłuchanie Pogonowskiego zaplanowano na godz. 10. Jak powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD), do policji trafiło postanowienie sądu, zgodnie z którym ma dojść do zatrzymania i doprowadzenia na komisję śledczą byłego szefa ABW. Dodała, że komisja nie włącza się w tę czynność, ponieważ to policja jest odpowiedzialna za realizację postanowienia.

ZOBACZ: Komisja ds. Pegasusa. Były szef CBA znowu nie stawił się na przesłuchanie

- Każda wezwana przed komisję osoba ma obowiązek stawić się i udzielać odpowiedzi na zadawane przez nas pytania. To, czy jest to pan Pogonowski, czy jakakolwiek inna osoba jest bez różnicy - podkreśliła szefowa komisji.

W ubiegłym tygodniu Sroka tłumaczyła, że były szef ABW jest ważnym świadkiem, ponieważ odpowiadał za Agencję w momencie, gdy kupowany był system Pegasus. Wskazywała, że ABW również korzystała z tego szpiegowskiego oprogramowania.

Piotr Pogonowski pełnił funkcję szefa ABW od 2016 do 2020 roku. Obecnie jest członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, gdzie odpowiada za departamenty administracji, bezpieczeństwa oraz controllingu. W przeszłości był również dyrektorem gabinetu szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego oraz bezskutecznie kandydował do Sejmu z listy PiS w 2011 roku.