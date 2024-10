Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa planowała przesłuchać w poniedziałek szefa CBA w latach 2016-2020 Ernesta Bejdę oraz europosła KO Krzysztofa Brejzę, który był inwigilowany z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus.

Ernest Bejda nie stawił się na przesłuchanie przed komisją ds. Pegasusa

Bejda miał być przesłuchany przez komisję 8 października, lecz nie stawił się wówczas przed komisją. Uzasadnił swoją nieobecność wrześniowym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności komisji. Takie usprawiedliwienie komisja uznała za nieskuteczne ze względu na "kwestię wadliwości obsadzenia składu TK wydającego wyrok" oraz "braku prawidłowego ogłoszenia orzeczenia, które powoduje, że orzeczenie nie ma mocy prawnej". W związku z tym, komisja zwróciła się do sądu o ukaranie b. szefa CBA grzywną.

Teraz były szef CBA postąpił identycznie i również nie stawił się na przesłuchanie. Komisja złoży do sądu wniosek o ukaranie Bejdy za niestawiennictwo oraz o doprowadzenie go na kolejne posiedzenie.

- Mamy do czynienia z próbą siania anarchii w porządku prawnym Rzeczypospolitej przez byłych funkcjonariuszy służb i rządu PiS. Powołują się oni na orzeczenie tzw. Trybunału Julii Przyłębskiej, bez jakichkolwiek powodów - powiedział wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki.

Przypomniał, że to orzeczenie nie zostało nigdy opublikowane, więc według niego nie obowiązuje. - Po drugie przyjął je skład z sędzią dublerem i według wszelkich interpretacji prawnych oraz orzeczeń sądów zarówno polskich jak i europejskich, tego typu orzeczenia po prostu nie ma - dodał.

Drugim świadkiem wezwanym przed komisję będzie obecny europoseł KO, a wcześniej senator KO Krzysztof Brejza. Według informacji kanadyjskiej grupy Citizen Lab miał on być inwigilowany Pegasusem, do telefonu Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. W kwietniu br. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że Brejza był inwigilowany Pegasusem.

