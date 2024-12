Jak wynika z sondaży exit poll, wybory do rumuńskiego parlamentu wygrała socjaldemokratyczna PSD z wynikiem 26,1 proc. Na drugim miejscu uplasowała się radykalnie prawicowa AUR z wynikiem 19,2 proc.

W związku z pierwszymi, sondażowymi wynikami wyborów głos zabrał premier Ion-Marcel Ciolacu. Jak uznał, społeczeństwo pokazało, że chce kontynuować inwestycje obecnego rządu i kierować się w stronę prozachodniej polityki.

Rumunia. Wyniki exit poll wyborów parlamentarnych. Kto zwyciężył?

Inne znaczące partie jak USR czy PNL uzyskały odpowiednio 15,6 proc. i 5,9 proc. Ponad progiem znalazła się również partia S.O.S Romania z wynikiem 5,4 proc. oraz Partia Ludzi Młodych też z wynikiem 5,4 proc. Za to partia mniejszości węgierskiej UDMR ma według sondażu dokładnie 5 proc., czyli tyle, ile wynosi próg wyborczy.

Badanie exit poll oparte jest na danych z godziny 19:00 (18:00 w Polsce), czyli na dwie godziny przed zakończeniem głosowania. Wyniki nie uwzględniają głosów diaspory, która mogła głosować zarówno w niedzielę, jak i sobotę.

Rumuni uprawnieni do głosowania w niedzielnych wyborach wybierali członków Izby Deputowanych i Senatu spośród 31 partii i sojuszy politycznych oraz 19 organizacji mniejszości narodowych.

Analitycy zwrócili uwagę na rekordową frekwencję. Rumuńskie media podały, że do godziny 15:00 wyniosła ponad 33 proc. To znaczący wzrost w porównaniu do ubiegłych wyborów z 2020 roku, gdzie o tej samej godzinie do urn poszło 19,6 proc. uprawnionych osób.

Pierwsze wyniki wskazały na zwycięstwo lewicowych socjaldemokratów, mimo rosnącej popularności partii prawicowej. W wyborach prezydenckich, które odbyły się pod koniec listopada, faworytem okazał się kandydat skrajnej prawicy Calin Georgescu.

Jego zwycięstwo - jak podaje agencja Reutera - zapoczątkowało wzrost poparcia w kraju dla ultranacjonalistów i skrajnych prawicowców, którzy jawnie okazywali swoje prorosyjskie postawy.