Gruzińska prezydent Salome Zurabiszwili zamierza nadal pełnić swój urząd po tym, jak w grudniu zakończy się jej kadencja. Kiedy złoży mandat? -Dopóki legalny parlament nie wybierze nowego prezydenta - oznajmiła. Jej wypowiedź wiąże się protestami, jakie wybuchły po tym, jak rząd zawiesił rozmowy o przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej. Demonstracje są tłumione przez służby.

Prezydent Gruzji oświadczyła w sobotę, że pełniony przez nią urząd jest jedyną prawdziwą i legalną instytucją, jaka pozostała w państwie. Salome Zurabiszwili określiła krajowy parlament jako nielegalny, w związku z czym - według niej - nie może on wybrać jej następcy. - Pozostanę na stanowisku, dopóki legalny parlament nie wybierze nowego prezydenta - zadeklarowała.

Kadencja obecnej prezydent powinna zakończyć się w grudniu tego roku, jednak głowa państwa zapowiedziała, że jej mandat będzie kontynuowany aż do czasu wybrania nowego rządu. Przywódczyni kraju i opozycja nie uznają wyników październikowych wyborów - wówczas wygrała partia Gruzińskie Marzenie.

Partia ogłosiła w środę, że jej kandydatem na prezydenta jest polityk i były piłkarz Micheil Kawelaszwili. W grudniu po raz pierwszy głowę państwa ma wybrać specjalne powołane kolegium. Większość w nim zajmowałaby partia rządząca, oskarżana o oddalanie kraju od standardów demokratycznych.

Gruzja dalej od Unii Europejskiej. Rozmowy zawieszone

Protesty w Tbilisi wybuchły po ogłoszeniu przez premiera kraju, że Gruzja zawiesza rozmowy dotyczące jej przystąpienia do Unii Europejskiej do 2028 roku. Do protestujących dołączyła prezydent kraju, która uznała, że rząd "wypowiedział wojnę własnemu narodowi". Demonstracje na ulicach kraju trwają od kilku dni i są coraz brutalniej tłumione.

ZOBACZ: Starcia w Gruzji. Manifestujący mówią o poparzeniach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Gruzji poinformowało w sobotę, że 107 osób zostało aresztowanych po piątkowym proteście w stolicy kraju Tbilisi. Zatrzymano ich na podstawie artykułów 166 i 173 Kodeksu wykroczeń za niewykonanie poleceń funkcjonariuszy policji i drobne chuligaństwo. Od czwartku w stolicy kraju zatrzymano łącznie 150 osób.

"Przez całą noc członkowie wiecu konfrontowali się z policją werbalnie i fizycznie. Aktywiści na alei Rustawelego rzucali różnymi przedmiotami, kamieniami, materiałami pirotechnicznymi, szklanymi butelkami i przedmiotami żelaznymi w kierunku funkcjonariuszy organów ścigania" - podał resort w oświadczeniu.

Protesty w Gruzji. Ranni mundurowi

Według gruzińskiego MSW w wyniku działań protestujących rannych zostało 10 policjantów. Jeden z nich pozostaje w placówce medycznej z oparzeniami różnych części ciała. Wcześniej ministerstwo podało, że po zamieszkach, jakie wybuchły w nocy z czwartku na piątek, rannych zostało 32 pracowników organów ścigania. Niektórzy mieli wymagać interwencji chirurgicznej.

ZOBACZ: Gruzja oddala się od UE. Premier zawiesił rozmowy ws. członkostwa

Gwałtowne protesty co kilka godzin wybuchają na nowo i przybierają na sile. W nocy z piątku na sobotę demonstranci oblegali tamtejszy parlament, próbowali sforsować metalowe ogrodzenie wokół budynku i uszkodzili bramę ochronną parlamentu. Dodatkowo podpalili przewody i uszkodzili kamery monitoringu, a do budowy barykad wykorzystali kosze na śmieci, ławki oraz elektryczne hulajnogi.



W sobotę nad ranem policjanci przystąpili do brutalnego tłumienia manifestacji. Protestujących otoczyli kordonem. Funkcjonariusze często używali siły, kopali, bili, szarpali i popychali demonstrantów. Niektórzy z zebranych wymagali pomocy lekarskiej. Po akcji mundurowi usunęli z ulic barykady, a straż ugasiła ogniska.