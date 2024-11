Dziś w Krakowie czeka nas dzień pełen chmur, z możliwymi opadami deszczu. Warto przygotować się na chłodniejszą aurę, ponieważ temperatura maksymalna osiągnie jedynie 5,6 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do 2 st. Słońce wstanie o 07:15, a dzień zakończy się zachodem o 15:42. Przygotujmy się na dość wietrzny dzień z prędkością wiatru dochodzącą do 15,8 km/h i 60-proc. prawdopodobieństwem opadów.

Od samego rana, między 07:00 a 11:00, możemy spodziewać się dużego zachmurzenia. Temperatura będzie się wahać od 3 do 5 stopni Celsjusza, przy czym odczuwalna może być nieco niższa ze względu na wiatr, który osiągnie prędkość do 10,9 km/h. Zachmurzenie duże przyniesie ze sobą zwiększone prawdopodobieństwo opadów, szczególnie w drugiej części poranka.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

Popołudnie, od 12:00 do 17:00, przyniesie lekką poprawę, choć chmury wciąż będą dominować na niebie. Najwyższa temperatura dnia, 5,6 stopni Celsjusza, zostanie osiągnięta około godziny 13:00, ale odczuwalna pozostanie niższa, szczególnie przy wietrze osiągającym 15 km/h. Przez większość popołudnia zachmurzenie pozostanie duże, choć chwilami może się przejaśniać.

Wieczorem i w nocy temperatura zacznie stopniowo spadać do 2 st. Celsjusza. Zachmurzenie duże utrzyma się przez większość wieczoru, z lekkim rozrzedzeniem chmur dopiero po 22:00. Wiatr nadal będzie dawał się we znaki, osiągając prędkość około 14 km/h. Deszcz prawdopodobnie ustąpi, a ci, którzy planują wieczorne wyjście, mogą spodziewać się bardziej stabilnej pogody.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie do 4 stopni Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i prawdopodobieństwie lekkich opadów. Wiatr z kierunku północno-zachodniego będzie wiał z prędkością do 7 km/h.

Od 09:00 do 12:00 temperatura wzrośnie do 5 stopni, przy dużym zachmurzeniu i wzrastającej prędkości wiatru do 14 km/h. Prawdopodobieństwo opadów wyniesie 60 procent.

Między 12:00 a 15:00 temperatura utrzyma się w okolicach 5 stopni. Zachmurzenie będzie umiarkowane około godziny 13:00, a następnie znów duże. Wiatr osiągnie prędkość do 15 km/h.

Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie do 4 st. Zachmurzenie duże, a wiatr wciąż silny, co może wpływać na odczuwalną temperaturę.

Wieczorem, od 18:00 do 23:00, temperatura spadnie do 2 stopni Celsjusza. Prędkość wiatru zmniejszy się do 7 km/h.

Porównanie z poprzednimi dniami

Patrząc wstecz na ostatnie pięć dni, dzisiejsza pogoda w Krakowie będzie nieco łagodniejsza niż wcześniejsze dni, które przyniosły umiarkowane opady deszczu oraz chłodniejsze temperatury. Dziś temperatura będzie wyższa, choć deszcz może być nieco bardziej intensywny niż w ciągu tygodnia

WIDEO: Prognoza pogody - piątek, 29 listopada - rano

