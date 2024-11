Jak przekazał portal "Radia Swoboda", w ubiegłym tygodniu ambasador USA Elizabeth Rood odwiedziła zachodni obwód Turkmenistanu, gdzie spotkała się z lokalnymi władzami i przedsiębiorcami. Byli wśród nich zarówno obywatele tego kraju, jak i przedstawiciele amerykańskich firm działających w kraju.



Lokalnym władzom bardzo zależało na tym, aby region pokazany został z jak najlepszej strony. Wpadły więc na pomysł, aby za handlarzy na targowiskach przebrać nauczycieli angielskiego. Same stoiska z kolei uginały się pod towarami, choć na co dzień zazwyczaj świecą one pustkami z uwagi na trudności z zaopatrzeniem w podstawowe artykuły spożywcze.

Turkmenistan. Sztucznie stworzona wioska na wizytę ambasador USA

W ramach przygotowań do przybycia do wilajetu (prowincji) balkańskiego amerykańskiej delegacji władze zabroniły także poruszania się po drogach publicznych samochodom wyprodukowanym przed 2015 rokiem. Ponadto w zakładach pracy i szkołach instruowano, jak właściwie odpowiadać, jeśli ktoś zostanie zapytany m.in. o warunki życia i zaopatrzenie.

Dziennikarzom "Radia Swoboda" nie udało się uzyskać komentarza na temat tych działań u władz, jednak podobne praktyki mają być standardem podczas wizyt ważnych osób zwłaszcza z zagranicy.



Nie wiadomo też, czy ambasador Rood udało się przetestować umiejętności posługiwania się językiem angielskim miejscowych nauczycieli-handlarzy. Media turkmenistańskie oraz służba prasowa amerykańskiej ambasady relacjonowały jedynie oficjalne spotkania.

Turkmenistan. Chcieli zrobić dobre wrażenie. Przypudrowali smutną rzeczywistość

Turkmenistan to jedno z najbardziej opresyjnych państw na świecie, którym rządzi w sposób dyktatorski prezydent. Każda kolejna głowa państwa konsekwentnie i umiejętnie buduje swój własny kult. Kraj od lat znajduje się na końcu w najważniejszych rankingach traktujących o poziomie życia.

Termin "wioska potiomkinowska" pochodzi od nazwiska Grigorija Potiomkina. Stosuje się go w kontekście sytuacji, mających na celu stworzenie pozytywnego wrażenia, jednocześnie zasłaniając niechlubne aspekty rzeczywistości.