Wołodymyr Zełenski zasugerował, że jest gotowy zakończyć wojnę nawet jeśli Rosja nie zwróci kontrolowanych przez siebie terytoriów. Jedynym warunkiem prezydenta Ukrainy jest przystąpienie jego kraju do NATO. - Musimy to zrobić szybko - powiedział w wywiadzie dla Sky News.

Wołodymyr Zełenski w rozmowie ze Sky News wyjawił, że jest gotowy na negocjacje w sprawie zakończenia wojny. Powiedział, że warunkiem koniecznym jest przystąpienie Ukrainy do NATO i uznanie granic państwa przez społeczność międzynarodową.

- Ale zaproszenie musi być skierowane do Ukrainy w jej międzynarodowo uznanych granicach. Nie można dać zaproszenia tylko jednej części kraju - podkreślił.

Wojna w Ukrainie. Krym pozostawiony Rosji? Nieoczekiwane słowa Zełenskiego

Prezydent podkreślił, że członkostwo w NATO i pomoc z tym związana musi wejść w życie, jak najszybciej tak, aby zagwarantować, że "Putin nie wróci, by zająć kolejne części Ukrainy".

- Jeśli chcemy powstrzymać tę gorącą fazę wojny, musimy wziąć pod parasol NATO te terytoria Ukrainy, które mamy pod kontrolą - powiedział prezydent Ukrainy. - Ale musimy zrobić to szybko. Potem okupowane terytoria możemy odzyskać na drodze dyplomatycznej - dodał.

Konieczne w tej kwestii będzie także porozumienie z USA i Donaldem Trumpem. Wołodymyr Zełenski powiedział, że musi "współpracować z nowym prezydentem", aby "zyskać większe poparcie".

- Chcę z nim współpracować bezpośrednio, ponieważ jest wokół niego wiele głosów. Dlatego nie możemy pozwolić komukolwiek na zniszczenie komunikacji między nami - powiedział.

Plany USA na zakończenie wojny w Ukrainie

Zełenski dodał, że chce się podzielić swoimi pomysłami i usłyszeć o tych, które ma Donald Trump. Panowie odbyli już rozmowę telefoniczną po ogłoszeniu wyników wyborów w USA. - Rozmawialiśmy. To była ciepła, dobra i konstruktywna rozmowa. To było dobre spotkanie i bardzo ważny pierwszy krok - dodał.

To właśnie Donald Trump miał zasugerować, że Ukraina otrzyma członkostwo w NATO jeśli oddał Rosji zajęte terytoria. Według źródeł CNN jest to jeden z kilku planów na zakończenie konfliktu i każdy jest brany pod uwagę. Na razie jednak jest zbyt wcześnie, aby przesądzić, który wejdzie w życie i czy w ogóle to nastąpi.

Drugi plan zakłada, że USA będzie wspierać Ukrainę tak, jak to ma miejsce teraz, ale pod warunkiem, że Ukraina zgodzi się na rozpoczęcie negocjacji i odłoży w czasie członkostwo w NATO. Trzeci plan popierany m.in. przez byłego ambasadora USA w Niemczech, Richarda Grenella zakłada utworzenie "autonomicznych regionów" w obrębie Ukrainy. Szczegółów tego rozwiązania Grenell nie podał.