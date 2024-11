Samochód z trójką mężczyzn spadł z nieukończonego mostu w Indiach. Pasażerowie i kierowca zginęli na miejscu. Auto zostało skierowane na niegotową przeprawę przez nawigację. Dodatkowo w dniu wypadku była gęsta mgła, z powodu której kierowca nie dostrzegł zagrożenia. Rodziny ofiar oskarżają lokalne władze, że nie zabezpieczyły wjazdu na most.

Tragiczny wypadek wydarzył się w Indiach, 200 kilometrów na wschód od Delhi. Auto z trzema osobami spadło z nieukończonego mostu do rzeki Ramganga - przekazał portal BBC.

Jak dodano, kierowca jechał według wskazówek nawigacji Google Maps. Ta z kolei miała niezaktualizowane dane o niegotowej jeszcze przeprawie.

Indie. Trzech mężczyzn nie żyje. Nawigacja skierowała ich na most w budowie

Trójka mężczyzn, którzy jechali na wesele na wesele w miejscowości Bareli w stanie Uttar Pradesz, wjechało na most nieświadomych zagrożenia.

Dodatkowo w dniu wypadku były złe warunki atmosferyczne. Widoczność była ograniczona przez gęstą mgłę. To wszystko złożyło się na to, że kierowca nie zdążył wyhamować i pojazd spadł z wysokości ok. 16 metrów.

Służby powiadomili mieszkańcy, gdy dostrzegli samochód leżący w nurcie rzeki. Niestety, wszyscy w aucie ponieśli śmierć na miejscu.

Rodziny ofiar domagają się wyjaśnień. Pytają jak to możliwe, że nieukończony most nie został odpowiednio zabezpieczony. Lokalne władze informują, że przeprawa została uszkodzony podczas ubiegłorocznej powodzi i była w remoncie.

Wypadek spowodował dyskusję na temat ogólnego bezpieczeństwa jazdy z pomocą nawigacji. Wcześniej w kraju doszło do podobnego wypadku. Do rzeki Periyar, na południu Indii, wpadło auto z dwójką ludzi, którzy także używali nawigacji.

Firma Google wydała oświadczenie, w którym zapewniła o współpracy z indyjskimi władzami w celu wyjaśnienia okoliczności wypadku.