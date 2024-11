Poranek w Poznaniu zacznie się od dużego zachmurzenia, a odczuwalna temperatura będzie nieco niższa od rzeczywistej, w granicach od 2 do 3 st. Celsjusza. Wiatr osiągnie prędkość do 24,7 km/h, co zwiększy uczucie chłodu. Mimo że opady deszczu będą słabe, ich prawdopodobieństwo wynosi 100 procent.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W godzinach popołudniowych temperatura utrzyma się na poziomie 6 st. Celsjusza, a odczuwalna temperatura wzrośnie do około 3 st. Prędkość wiatru zacznie stopniowo maleć, osiągając 13 km/h. Zachmurzenie pozostanie duże, a opady deszczu będą stopniowo zanikać.

Wieczorem i w nocy zachmurzenie utrzyma się na dużym poziomie, jednak opady deszczu całkowicie ustaną. Temperatura wyniesie około 5 st. Celsjusza, z odczuwalną w granicach 4,0-4,5 st. Wiatr będzie znacznie słabszy, osiągając prędkość do 5,9 km/h, co poprawi komfort termiczny.

Godzinowa prognoza

Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie oscylować w okół 5 st. Celsjusza, z odczuwalną wynoszącą do 2 st. Zachmurzenie duże, wiatr o prędkości do 24,7 km/h. Prawdopodobieństwo opadów wynosi 100 procent.

Od 07:00 do 11:00 temperatura wzrośnie do 6 st. Celsjusza, z odczuwalną wynoszącą do 3 st. Zachmurzenie duże, wiatr o prędkości do 18,4 km/h. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie na poziomie 100 procent.

Od 12:00 do 15:00 temperatura utrzyma się na poziomie 6 st. Celsjusza, z odczuwalną wynoszącą do 3 st. Zachmurzenie duże, wiatr o prędkości do 16,9 km/h. Prawdopodobieństwo opadów spadnie do 12 procent.

Od 16:00 do 23:00 temperatura spadnie do 5 st. Celsjusza, z odczuwalną wynoszącą do 4,5 st. Zachmurzenie duże, wiatr o prędkości do 10,7 km/h. Opady deszczu ustaną.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach pogoda w Poznaniu była zmienna. Od 23 listopada notowano zarówno mrozy, jak i słabe opady deszczu, przy czym temperatura oscylowała od -0,3 do 7,5 st. Celsjusza. Dzisiejsza prognoza wpisuje się w trend umiarkowanie ciepłej, ale deszczowej pogody, podobnej do tej z 26 listopada, kiedy także występowały słabe opady deszczu.

