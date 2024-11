Dziś w Krakowie czeka nas typowo jesienna aura, z przewagą słabych opadów deszczu i umiarkowanym wiatrem. Wschód słońca nastąpi o godzinie 7:13, a dzień zakończy się zachodem o 15:43. Średnia temperatura w ciągu dnia wyniesie około 4,5 st. Celsjusza, przy czym minimalna temperatura to 3,3 st. Prawdopodobieństwo opadów deszczu wynosi aż 100 procent, a prędkość wiatru osiągnie do 26,3 km/h.

Poranek rozpocznie się pod znakiem słabych opadów deszczu. Temperatura w godzinach od 7:00 do 11:00 utrzyma się w przedziale od 3,4 do 3,9 st. Celsjusza, a temperatura odczuwalna oscylować będzie nieco poniżej zera, co sprawi, że powietrze będzie wydawało się chłodniejsze. Wiatr osiągnie prędkość od 12,6 do 19,7 km/h, stopniowo słabnąc. Zachmurzenie pozostanie duże.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W południe temperatura wzrośnie do 4,3 st. Celsjusza, ale odczuwalna będzie niższa, około 0,9 st. Deszcz nie ustąpi, jednak opady będą umiarkowane. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość od 10,5 do 14,7 km/h. Zachmurzenie pozostanie duże.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem, od godziny 18:00, deszcz ustąpi na rzecz dużego zachmurzenia. Temperatura będzie się wahać od 4 do 4,5 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą w granicach 1,6 do 2,1 st.

Wiatr będzie słabszy, osiągając prędkość od 7,6 do 12,3 km/h. Zachmurzenie pozostanie duże, a noc upłynie bez opadów.

Tekstowa prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,3 do 3,7 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i słabych opadach deszczu. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość od 16 do 22 km/h.

- Między 10:00 a 13:00 temperatura utrzyma się w granicach od 3,9 do 4,3 st. Opady deszczu będą słabe, a prędkość wiatru zmniejszy się do 12-14 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie maksymalnie 4,5 st., a opady deszczu ustąpią. Wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością od 10 do 13 km/h.

- Wieczorem, od 18:00 do 21:00, zachmurzenie będzie duże, a temperatura spadnie od 4,5 do 4,1 st., bez opadów. Wiatr osiągnie prędkość około 10-12 km/h.

- Po godzinie 22:00 do północy temperatura spadnie do około 4 st., przy dużym zachmurzeniu i słabym wietrze o prędkości od 7 do 10 km/h.

ZOBACZ: Przełom w badaniach. Ten naturalny środek odwraca objawy Alzheimera

Ostrzeżenie przed opadami

Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo opadów deszczu, zaleca się zabranie ze sobą parasola i odpowiedniego okrycia wierzchniego. Deszcz może utrudnić poruszanie się pieszym i kierowcom, dlatego warto zachować szczególną ostrożność.

Ostatnie pięć dni w Krakowie charakteryzowało się zmienną pogodą. 27 i 26 listopada były dniami bezchmurnymi, z maksymalnymi temperaturami 4 i 0,7 st. Celsjusza.

ZOBACZ: Wyniki losowania Lotto. Sprawdź wygrane liczby

Wcześniej, 24 listopada, również wystąpiły słabe opady deszczu, a 23 listopada zanotowano słabe opady śniegu przy temperaturze -5,1 st. Celsjusza. Dzisiejsza aura będzie więc kontynuacją deszczowej i chłodnej pogody z ostatnich dni.

WIDEO: Prognoza pogody - wtorek, 19 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl