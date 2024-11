Prognoza pogody dla Warszawy. Deszczowy piątek

Pogoda w Warszawie zapowiada się deszczowo i pochmurno, z temperaturą maksymalną osiągającą 5,7 st. Celsjusza i minimalną 4,5 st. Warto przygotować parasol, ponieważ prawdopodobieństwo opadów wyniesie 100 proc. Wschód słońca nastąpi o 07:18, a zachód już o 15:29, co przypomina nam o coraz krótszych dniach jesieni.

Poranek w Warszawie rozpocznie się pod znakiem dużego zachmurzenia. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie oscylować wokół 5 st. Celsjusza, a temperatura odczuwalna wyniesie około 2 st. Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość do 11,8 km/h, co zwiększy odczuwalny chłód. Zachmurzenie pozostanie duże, z przelotnymi słabymi opadami deszczu, które mogą wystąpić szczególnie w okolicach godziny 8.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie swój dzienny szczyt 5,7 st. Celsjusza. Temperatura odczuwalna wyniesie około 3 st. Wiatr nieco osłabnie, wiejąc z prędkością do 11,3 km/h. Zachmurzenie pozostanie duże, ale opady będą stopniowo zanikać, dając chwilę wytchnienia od deszczu.

Wieczorem i nocą, od godziny 18:00 do północy, temperatura zacznie się obniżać do 4,5 st. Celsjusza, a odczuwalna spadnie do około 2 st. Wiatr będzie stopniowo słabnąć, osiągając prędkość 4,8 km/h. Zachmurzenie wciąż będzie duże, jednak opady deszczu nie są przewidywane.

Godzinowa prognoza

Od 00:00 do 06:00 temperatura utrzyma się w zakresie 5 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i słabych opadach deszczu w pierwszej godzinie. Wiatr będzie słaby, z prędkością od 2 do 10 km/h.

Od 07:00 do 11:00 przewiduje się wzrost temperatury do 5,6 st., przy dużym zachmurzeniu i sporadycznych opadach deszczu. Wiatr umiarkowany, osiągnie prędkość 11,8 km/h.

Od 12:00 do 15:00 temperatura osiągnie 5,7 st, zachmurzenie wciąż będzie duże, ale prawdopodobieństwo opadów zmniejszy się do 5 procent. Wiatr osiągnie prędkość do 10,9 km/h.

Od 16:00 do 23:00 temperatura zacznie spadać do 4,7 st., utrzymując się przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do 4,8 km/h, a opady deszczu ustąpią.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach listopada Warszawa cieszyła się bardziej słoneczną aurą. W ciągu ostatnich pięciu dni dominowały bezchmurne niebo i niższe temperatury, które nie przekraczały 4,7 st. Celsjusza. W porównaniu do tych dni, dzisiejsza pogoda będzie zdecydowanie bardziej pochmurna i wilgotna.

