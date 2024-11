Australijski parlament przyjął ustawę zakazującą dzieciom poniżej 16. roku życia korzystania z mediów społecznościowych.

Według premiera Anthony'ego Albanese istnieje wyraźny związek "przyczynowo-skutkowy między rozwojem mediów społecznościowych a szkodami dla zdrowia psychicznego młodych Australijczyków" - pisze "The Guardian".

Poprawka dotycząca bezpieczeństwa w internecie zakazuje platformom społecznościowym zezwalania użytkownikom poniżej 16. roku życia na dostęp do ich usług. Jeśli firmy nie zastosują się do tego wymogu, grożą im grzywny do 32 mln dol.

Ustawa wejdzie w życie za 12 miesięcy.

Australia. Zakaz używania mediów społecznościowych przez dzieci

Jak zauważa "The Guardian", ustawa nie zawiera szczegółów na temat tego, jak będzie działać. Wiadomo, że firmy będą musiały podjąć kroki pozwalające na skuteczną weryfikację wieku. Szczegóły mają pojawić się w połowie 2025 roku.

ZOBACZ: Włochy. Nowe prawo dotyczące influencerów. Regulacje dotyczą działań w mediach społecznościowych

W projekcie ustawy nie ma także listy firm, wobec których przepisy będą miały zastosowanie. Minister komunikacji Michelle Rowland podkreśliła jednak, że nakazem objęte będą prawdopodobnie Snapchat, TikTok, X, Instagram, Reddit i Facebook, zaś YouTube nie zostanie uwzględniony ze względu na "znaczący" cel edukacyjny.

Elon Musk: To sposób na kontrolowanie dostępu do internetu

Dziennik zauważa, że naukowcy, politycy i grupy wsparcia ostrzegają, że zakaz może przynieść odwrotny skutek - młodzi mogą skierować się do dark netu, mogą też poczuć się odizolowani. Wiele osób obawia się, że proces ten został przeprowadzony zbyt pośpiesznie.

ZOBACZ: Francja ogranicza media społecznościowe. Zakaz dla dzieci poniżej 13. roku życia

Amnesty International zaleciła, by ustawa nie została przyjęta, ponieważ "zakaz, który izoluje młodych ludzi, nie spełni celu rządu, jakim jest poprawa życia młodych".



Głos w sprawie zabrał także Elon Musk, właściciel platformy X. "Wygląda na to, że jest to sposób na kontrolowanie dostępu do internetu przez wszystkich Australijczyków" - napisał.