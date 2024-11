Jacek Bartmiński w piątek został odwołany przez Donalda Tuska ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych. W tle dymisji jest zamieszanie w PLL LOT, gdzie rada nadzorcza odwołała prezesa.



- Otrzymałem podziękowanie od premiera za prawie roczną współpracę, którą ja oceniam bardzo dobrze - mówił w "Debacie Gozdyry" Bartmiński, który należy do Polski 2050. Dopytywany przez prowadzącą, co było przyczyną decyzji szefa rządu, oświadczył, że "w ocenie premiera coś zaiskrzyło właśnie za bardzo w jakimś detalu".

- Jako Polska 2050 zdecydowaliśmy się rozstać na tym odcinku nadzorowania spółek Skarbu Państwa po kilku takich wpadkach związanych ze złym doborem kadr do spółek. To są tematy, które spowodowały że się nie dogadaliśmy - dodał polityk.

Jacek Bartmiński z dymisją. Mówi o rzeczach "kompromitujących dla rządu"

Były już wiceminister apelował jednocześnie do wyborców, że zakończenie współpracy nie oznacza końca koalicji. - Wyraźnie podkreślam: jako koalicja jedziemy dalej. My (Polska 2050 - red.) do MAP wrócimy, ale musimy się najpierw dogadać. Do momentu, gdy to nie jest uzgodnione, nie będziemy firmować różnych rzeczy, które mogłyby iść lepiej, a są czasem kompromitujące dla rządu - mówił.

Jak podkreślił, "po pierwsze gra zespołowa" i przypomniał o sytuacji w PZU oraz Totalizatorze Sportowym, co "przelało czarę goryczy", a "pewna granica została przekroczona".

- Właściwy minister, wiceminister rozpoczyna pracę w rządzie. Nie spotkało się to z aprobatą ani ministra Borysa Budki, ani ministra Jakuba Jaworowskiego. Są bardzo sympatyczni, ale rozumiem, że ich ugrupowanie nie widzi takiej potrzeby - stwierdził.

Ostra reakcja koalicjantki. "Warto czasami uderzyć się w pierś"

Słowa polityka Polski 2050 spotkały się z ostrą reakcją europosłanki Koalicji Obywatelskiej Marty Wcisło.

- Słucham pana ministra i jest mi trochę przykro, bo jest naszym koalicjantem i miał możliwość wykazania się w zakresie swoich kompetencji. Odpowiadał m.in. za puławską Grupę Azoty. Pan minister nie zrobił niestety nic. Znaczy zrobił: zostały dokonane zmiany w radach nadzorczych i dzisiaj krytykuje pan rząd, w którym pan zasiadał - mówiła Wcisło.

Polityczka, zwracając się do Bartmińskiego, uznała, że "przy każdej nadarzającej się okazji mówiliśmy, że sytuacja Grupy Azoty się pogarsza". - Pisałam do pana, zgłaszałam problem. Nie zrobił pan nic. Warto czasami uderzyć się w pierś i powiedzieć coś mi się udało, a coś się nie udało. Tymczasem całą winę ceduje na rząd, w którym miał pan możliwość się wykazać - kontynuowała Wcisło.

Planujemy kontynuację tematu.