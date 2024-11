Prokuratura postawiła wychowawcy Mirosławowi W. zarzuty spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z podopiecznych z ośrodka w Jerzmanicach-Zdroju. To drugi z podejrzanych pracowników placówki, w której inny mężczyzna pobił 13-letniego chłopca. W. został zatrzymany po ustaleniach wizytatora z resortu sprawiedliwości.

Prokurator Rejonowa w Złotoryi Anna Chomiczewska powiedziała w piątek, że wychowawca z Okręgowego Ośrodka Wychowawczego w Jerzmanicach-Zdroju (woj. dolnośląskie) jest nadal przesłuchiwany przez prokuratora. - Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania lekkich obrażeń ciała u jednego z wychowanków ośrodka - przekazała.

Uściśliła, że nie chodzi o chłopca, który przebywa w szpitalu. Mirosław W. został odsunięty od pracy w placówce.

Ośrodek w Jerzmanicach-Zdroju. Jacek T. aresztowany

W ubiegłym tygodniu w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju jeden z wychowanków próbował odebrać sobie życie po tym, jak został pobity przez wychowawcę. 13-latek walczy o życie w szpitalu, jest w śpiączce farmakologicznej.

Podejrzany o pobicie chłopca wychowawca - 60-letni Jacek T. - został w środę tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Prokurator postawił mu zarzuty znęcania się nad małoletnim. Grozi mu kara od dwóch do 15 lat więzienia.

- Znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia. Prokurator zakwalifikował to jako znęcanie, które doprowadziło małoletniego do targnięcia się na własne życie - powiedziała wcześniej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Jacek T. z zarzutami. Poza pracą w ośrodku kierował też szkołą i przedszkolem

T. nie przyznał się do zarzutów. 60-latek był wieloletnim pracownikiem i wychowawcą w placówce.

Prokurator Chomiczewska potwierdziła, że jest Andrzej T. jest dyrektorem szkoły i przedszkola w gminie Jeżów Sudecki. - Wysłaliśmy informacje do gminy Jeżów Sudecki, że T. jest tymczasowo aresztowany - powiedziała prokurator.