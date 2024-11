W ubiegłym tygodniu w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach-Zdroju jeden nastolatków targnął się na swoje życie. Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart przekazała, że 13-latek wcześniej został pobity przez jednego z wychowawców.

- Stan chłopca lekarze określają jako stabilny. Nie odzyskał przytomności, znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej - przekazała w środę prok. Górecka.

Dramat w ośrodku w Jerzmanicach-Zdroju. Areszt dla Jacka T.

Prok. Górecka poinformowała, że sąd częściowo przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego Jacka T. areszt tymczasowy. Mężczyzna trafi do więzienia na dwa miesiące, a nie trzy, o co wnioskowano.

- Prokuratura zdecydowała się postawić zarzut z art 207 Kodeksu karnego, czyli w zakresie znęcania się, a takiej odpowiedzialności mój klient nigdy na siebie nie weźmie, bo byłoby to niezgodne ze stanem faktycznym - przekazała adwokat Emilia Mądrecka, obrońca Jacka T. Dodała, że podejrzany przez pięć godzin składał wyjaśnienia.

- Oświadczył, że odmawia składania wyjaśnień i będzie odpowiadał na pytania tylko swojego obrońcy - poinformowała z kolei prok. Górecka.

Obrona zadeklarowała, że będzie składała zażalenie na decyzję sądu o areszcie.

Pobił wychowanka. Zarzuty dla Jacka T.

We wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lilianna Łukasiewicz przekazała, że podejrzany Jacek T. usłyszał zarzuty znęcania się nad małoletnim, który pozostawał z wychowawcą w stosunku zależności.

Wyjaśniła, że podejrzany swoim czynem doprowadził osobę małoletnią do usiłowania pozbawienia się życia. - Grozi za to surowa kara od dwóch do 15 lat więzienia, ponieważ sprawa dotyczy małoletniego - dodała Łukasiewicz.

- Znęcanie polegało między innymi na biciu po głowie, na kopaniu i szarpaniu. Miało to miejsce kilkukrotnie w ciągu tego dnia - powiedziała prokurator.

Jednym z dowodów w sprawie jest zapis z monitoringu, na którym zarejestrowano zachowanie podejrzanego wobec 13-latka.

Podejrzany Jacek T. jest wychowawcą z 40-letnim stażem. 13-latkiem zajmował się od kwietnia, kiedy chłopiec trafił do ośrodka.