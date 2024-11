Pasażerka nieposiadająca biletu przeszła kontrole bezpieczeństwa i weszła na pokład samolotu, który wyleciał z Nowego Jorku do Paryża. O tym, że nie jest uprawniona do podróży, zorientowano się dopiero w powietrzu. Linia lotnicza wydała oświadczenie.

Samolot obsługujący lot linii Delta 264 wystartował z Międzynarodowego Lotniska im. Johna F. Kennedy'iego w Nowym Jorku we wtorek o godz. 22:37 czasu lokalnego. Maszyna wyleciała do Paryża, gdzie wylądowała ok. siedem godzin później.

USA. Pasażerka bez biletu weszła do samolotu i poleciała do Paryża

W czasie lotu okazało się, że jedna z pasażerek nie powinna znaleźć się na pokładzie. Choć nie posiadała ważnego biletu, udało się jej przejść kilka etapów kontroli bezpieczeństwa.

Z informacji przekazanych przez rzecznika Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wynika, że pasażerka ominęła dwie "stacje weryfikacji tożsamości".

Kobieta doleciała do celu podróży - lotniska Charlesa de Gauelle'a w Paryżu. Na miejscu została zatrzymana przez służby.

Linia Delta zabiera głos w sprawie incydentu

Amerykańska linia lotnicza Delta Airlines, która organizowała lot do Paryża, wydała oświadczenie, w którym zapowiedziała przeprowadzenie śledztwa, które wyjaśnić ma okoliczności incydentu na lotnisku w USA.

"Nic nie ma większego znaczenia niż kwestie bezpieczeństwa i ochrony" - napisano i dodano, że przewoźnik jest gotowy do pełnej współpracy ze służbami.

Warto podkreślić, że do zdarzenia doszło tuż przed Świętem Dziękczynienia - w tym czasie na amerykańskich lotniskach panuje wyjątkowo wzmożony ruch.