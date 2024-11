Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 między Hamburgiem a Lubeką. Niemiecka policja zatrzymała tam do kontroli samochód, którym jechał 42-letni Polak.

Gdy funkcjonariusze zajrzeli do środka, stanęli jak wryci. Okazało się, że nasz rodak przewoził swoim Volkswagenem Passatem 103 gołębie pocztowe.

Ptaki były ukryte w pięciu drewnianych skrzynkach, które były umieszczone w bagażniku oraz na tylnych siedzeniach auta - pisze dziennik "Bild".

Wiózł ponad setkę gołębi do Polski. Podróż przerwała policja

Polak tłumaczył, że gołębie to jego hobby i dopiero co kupił je od niemieckiego hodowcy. Jak dodał, chce je przetransportować do Polski. Jego plan nie doszedł jednak do skutku.

Funkcjonariusze stwierdzili bowiem, że sposób przewozu ptaków narusza przepisy dotyczące ochrony zwierząt. Ze względu na dobro ptaków, policjanci uniemożliwili Polakowi dalsza jazdę. Gołębie trafiły z powrotem do sprzedawcy, a 42-latek musiał poszukać bardziej odpowiedniej opcji transportu.

dk/wka / Polsatnews.pl