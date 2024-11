Do konsultacji społecznych trafił projekt nowego przedmiotu szkolnego - edukacja zdrowotna. Pomysł wzbudza kontrowersje i sprzeciw w środowiskach konserwatywnych. O nowym przedmiocie rozmawiać będą goście programu Doroty Gawryluk. "Lepsza Polska" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl od g. 19:15.

Gośćmi Doroty Gawryluk będą prof. Zbigniew Izdebski, pedagog, szef zespołu przygotowującego podstawę programową z edukacji zdrowotnej, dr Aleksandra Lewandowska, konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Szymon Grzelak, doktor psychologii i Agnieszka Pawlik-Rogulska, stowarzyszenie Nauczyciele dla wolności.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało pod koniec października projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową. W miejscu WDŻ pojawi się edukacja zdrowotna. Projekty przejdą przez społeczne konsultacje.





Zmiany mają być wprowadzone od września przyszłego roku.

Edukacja zdrowotna w szkołach

O propozycję wprowadzenia w szkołach edukacji zdrowotnej Karina Bosak i Dorota Łoboda pytane były w programie "Gość Wydarzeń". - Przede wszystkim nie powinien być to przedmiot obowiązkowy - uważa posłanka Konfederacji.

- W programie tym oprócz treści, które są dobre, są też kwestie, które wzbudzają kontrowersje wśród rodziców, są niezgodne ich poglądami, gdzie mogą się obawiać, że jakieś treści - z którymi się nie zgadzają - będą wymagane od ich dzieci - mówiła Bosak.

- To nie jest prezentacja poglądów, to jest rzetelna wiedza, którą szkoła powinna przekazywać. To jest jeden z bloków. Tam jest zdrowie fizyczne, psychiczne, aktywność fizyczna, odżywianie, kształtowanie postaw. Trudno zdrowie seksualne wyłączać ze zdrowia. Tam nie ma seksualizacji, jest pokazana w kontekście zagrożeń - skontrowała Łoboda.

