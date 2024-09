- Chciałabym zapewnić, że dla naszego rządu i dla Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcie dla szkół zawodowych i technicznych będzie w najbliższym czasie priorytetem - powiedziała minister Barbara Nowacka w poniedziałek podczas ogólnopolskiej inauguracji nowego roku szkolnego 2024/2025.

Wydarzenie zorganizowano w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu w woj. podkarpackim. Nowacka przypomniała, że obecnie istnieją już programy, które wspierają zainspirowanie dzieci w przedszkolach naukami ścisłymi i technicznymi. Jak dodała, w starszych klasach będzie wspierane nauczanie matematyki i nauk ścisłych.

- Ministerstwo będzie inwestowało we wsparcie tych, którzy radzą sobie najsłabiej - zapewniła.

Nowy rok szkolny. Minister edukacji zapowiada reformę oświaty

Nowacka zapowiedziała też wsparcie wobec uczniów zdolnych i nauczycieli, którzy z nimi pracują, bo - jak mówiła - oprócz swojej pracy zawodowej wykonują wielką pracę nad szlifowaniem talentów młodych osób. - To jest kolejna rzecz, którą będziemy się w najbliższym czasie zajmować, na które również ministerstwo przeznaczy czas i środki - powiedziała szefowa MEN.

ZOBACZ: Lekcje religii w szkołach. Opublikowano treść "postanowienia zabezpieczającego"

Poinformowała, iż jej ministerstwo będzie prowadziło szerokie konsultacje, nie tylko z radą dyrektorów szkół technicznych i zawodowych, ale i z przedsiębiorcami, tak by jak najlepiej przygotować młode osoby do wejścia na rynek pracy wysokich technologii, nowych potrzebnych kompetencji.

- Reformę, którą opracowujemy w ministerstwie, która zacznie wchodzić w życie od 2026 r. opieram na dwóch filarach. Na filarze kompetencji przyszłości, takich, żeby odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata, ale również wyzwań gospodarczych - powiedziała Nowacka.

Inauguracja roku szkolnego. Przed szkołą protest przeciw reformom MEN

Przed Zespołem Szkół Technicznych w Mielcu zgromadziła się grupa przeciwników reform zapowiedzianych przez Barbarę Nowacką. Protestowali oni także przeciwko zmianom dotyczącym lekcji religii.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dyrektor szkoły może połączyć w grupę dzieci z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się siedmioro lub więcej uczniów, z osobami z oddziałów lub klas, w których na naukę religii zgłosiło się mniej niż siedmioro dzieci.

Sąd Najwyższy opublikował w piątek postanowienie Trybunału Konstytucyjnego zawieszające stosowanie rozporządzenia ws. katechez.

- Pani Julia Przyłębska nie jest źródłem prawa. Jest powołana w sposób wadliwy (...). Episkopat idzie do pani Manowskiej, aby ta poszła do pani Przyłębskiej. Ta z kolei decyduje w składzie z Pawłowicz, o tym jak ma MEN układać funkcjonowanie szkoły? To jest kompletnie pomieszane. Nie mieli podstaw do tego działania - komentowała Nowacka w "Graffiti" w Polsat News.