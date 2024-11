29 października 2024 r. złożono do wojewodów łódzkiego i mazowieckiego wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w celu poszerzenia autostrady A2 na odcinku Łódź-Warszawa. Docelowo A2 będzie miała trzy pasy ruchu w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków oraz cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa.