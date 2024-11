Wolna Wigilia jeszcze w tym roku? "Nie możemy zaskakiwać"

- Nie możemy zaskakiwać tych, którzy prowadzą biznes, działalność gospodarczą, nagłymi zmianami w przepisach prawa - powiedział szef klubu KO. W ten sposób Zbigniew Konwiński odniósł się do proponowanego przez Lewicę projektu ustawy, który zakłada, że Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Poseł dodał, że w projekcie nastąpiła zmiana dotycząca jego wejścia w życie.

Szef MSZ Radosław Sikorski na wspólnej konferencji prasowej ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą przekazał, żePolska i Ukraina uzgodniły wspólne oświadczenie ws. prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na terytorium Ukrainy. Warszawa od lat domaga się od władz Ukrainy odblokowania zakazu prowadzenia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej.

- Ukraina potwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na jej terytorium - powiedział Sikorski.

Zbigniew Konwiński: To jest rana, która boli

- Deklaracja jest przełomowa, zobaczymy co pójdzie za deklaracją. Strona ukraińska w tej sprawie wielokrotnie pokazywała, że na deklaracjach się kończyło, więc byłbym rad, gdyby to był przełom. Chcę, żeby to był przełom - powiedział Zbigniew Konwiński.

Dodał, że Ukrainie powinno zależeć na tym, aby działania w tym kierunku ruszyły jak najszybciej. - Są dokumenty, mamy wiedzę, gdzie są mogiły z naszymi rodakami i to naprawdę może się szybko zacząć dziać dla dobra stosunków polsko-ukraińskich - ocenił poseł KO.

- To jest rana, która boli. Wielu Polaków o tym pamięta - powiedział Konwiński.

Szef klubu KO o projekcie ws. CPK. "Do niczego nie potrzebny"

W środę Sejm ma się zająć projektem dotyczącym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Marcin Fijołek zapytał swojego gościa, dlaczego Koalicja Obywatelska chce odrzucić go w pierwszym czytaniu. - Bo to nie jest projekt o CPK. Ten projekt do niczego nie jest potrzebny - powiedział polityk. Dodał, że "zobaczymy jeszcze jak z tym głosowaniem będzie".

Dodał, że projekt, który trafi na tapet jest firmowany przez osoby związane z poprzednimi władzami CPK. - To nie jest projekt o budowie CPK. To projekt o hipokryzji tych, którzy odpowiadali za CPK przed 2023 rokiem - ocenił poseł.

- My CPK realizujemy, inwestycja została dokapitalizowana - zadeklarował.

Wolna Wigilia? "Nie możemy zaskakiwać"

Prowadzący zapytał również szefa klubu KO o projekt Lewicy ws. wolnej Wigilii, nad którym Sejm rozpoczął prace.

- Nie możemy zaskakiwać tych, którzy prowadzą biznes, działalność gospodarczą, nagłymi zmianami w przepisach prawa - powiedział poseł. Ocenił, że miesiąc, który pozostał do 24 grudnia, to zbyt krótki czas.

- W projekcie jest już zmiana, która nastąpiła, że on wchodzi w życie w przyszłym roku - dodał.

Zbigniew Konwiński: IPN został użyty w wersji "hard"

Zbigniew Konwiński ocenił, że IPN został użyty w wersji "hard" do promocji Karola Nawrockiego w kampanii prezydenckiej. Chodzi o wpisy umieszczone w mediach społecznościowych, dotyczące popieranego przez PiS kandydata na prezydenta.

- Nie miałbym pretensji, gdyby pan Karol Nawrocki promował IPN (...), ale to się odwróciło - Instytut promuje jego i w kontekście jego startu w wyborach prezydenckich - dodał.

Szef klubu KO ocenił, że wybory prezydenckie w kontekście dużej przewagi w sondażach dla Rafała Trzaskowskiego, nie są "pozamiatane" i nie są "formalnością".

- Na pewno szanse kandydata PiS-u będą rosły z miesiąca na miesiąc - dodał. - Absolutnie nic nie jest zapewnione, że wgramy. Jeżeli ktoś w Polsce myśli o tym, że zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki, to już przegrał wybory - stwierdził.

