Prognoza pogody w Warszawie na 27 listopada 2024

Dzisiaj w Warszawie czeka nas spokojny dzień pod względem pogody. Temperatura maksymalna osiągnie 7,2 st. Celsjusza, a minimalna wyniesie 3,1 st. Celsjusza. Wschód słońca nastąpi o 7:15, a zachód o 15:31, co oznacza, że dzień będzie krótki, ale umiarkowanie pogodny. Prognoza przewiduje zachmurzenie umiarkowane przez większość dnia, bez opadów deszczu.

Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura będzie stopniowo wzrastać z 3,1 do 5,7 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura wyniesie od 0,8 do 3,7 st. Celsjusza.

Poranek zacznie się pochmurnie, ale już około 8:00 niebo się przejaśni, co przyniesie lekkie, małe zachmurzenie. Wiatr z prędkością od 7,8 do 9,4 km/h będzie wiał z umiarkowaną siłą, nie przewiduje się opadów.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie dzisiejsze maksimum 7,2 st. Celsjusza, a odczuwalna wzrośnie do 5,3 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie się zmieniać od małego do umiarkowanego, jednak nie przewiduje się deszczu.

Wiatr osiągnie maksymalną prędkość 10,1 km/h, co może nieco ochłodzić odczuwalną temperaturę.

Wieczór i noc w Warszawie

Po godzinie 18:00, temperatura zacznie spadać, osiągając około 3,4 st. Celsjusza do północy. Odczuwalna temperatura wyniesie wtedy 1,3 st. Celsjusza. Wieczór zapowiada się pochmurny, z niewielkimi przejaśnieniami.

ZOBACZ: Sąsiedzi nie odkręcają zimą kaloryferów? "Pasożytnictwo cieplne"

Wiatr osłabnie do 6,4 - 8,1 km/h, co zapewni spokojny koniec dnia. Brak opadów oraz niewielkie zachmurzenie sprzyjają spacerom, choć warto pamiętać o ciepłym ubraniu.

Prognoza godzinowa

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,2 do 3,9 st. Celsjusza, przy pochmurnym niebie. Wiatr będzie wiał z prędkością od 7,1 do 7,3 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 4,9 do 7,2 st. Celsjusza, a zachmurzenie będzie małe.

- Między 14:00 a 17:00 temperatura spadnie z 6,9 do 5,3 st. Celsjusza, przy pochmurnym niebie.

- Wieczorem, od 18:00 do 21:00, temperatura obniży się do 3,8 st. Celsjusza, a wiatr osłabnie do 7,9 km/h.

- Od 22:00 do północy temperatura osiągnie 3,4 st. Celsjusza, a zachmurzenie będzie małe.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach Warszawa doświadczyła raczej zimnej aury, z temperaturami od 0 do 4 st. Celsjusza. Ostatnie dni były dość suche, choć pod koniec poprzedniego tygodnia zdarzały się słabe opady śniegu. Środa, z wyższą temperaturą i brakiem opadów, będzie miłą odmianą po chłodniejszych dniach z przelotnymi opadami śniegu.

ZOBACZ: Dwucyfrowy mróz i lawina śniegu? Wiemy, jaka będzie pogoda na grudzień 2024

Dzisiaj warto skorzystać z umiarkowanej pogody i wybrać się na spacer, zwłaszcza że aura sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Pamiętaj jednak o ciepłym ubraniu, ponieważ wiatr może sprawiać, że odczuwalna temperatura będzie nieco niższa niż rzeczywista.

WIDEO: Prognoza pogody - czwartek, 21 listopada - wieczór Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / Polsatnews.pl