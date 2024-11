Prognoza pogody Kraków 27.11.2024. Jak zaplanować dzień?

Dziś w Krakowie czeka nas dzień pełen chmur, choć temperatura będzie umiarkowana jak na koniec listopada. Maksymalnie osiągnie 7,7 st. C, a minimalnie spadnie do 3,5 st. C. Wschód słońca nastąpił o 07:10, a zachód już o 15:44, co daje nam krótki dzień z dużym zachmurzeniem i niewielkim prawdopodobieństwem opadów wynoszącym 11 proc.

Poranek przywitał mieszkańców dużym zachmurzeniem, jednak odczuwalna temperatura nie powinna zbytnio odbiegać od rzeczywistej. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura wzrośnie z 3,5 do 5,8 st. C.

Wiatr, początkowo umiarkowany o prędkości około 7,5 km/h, będzie stopniowo słabnąć. Zachmurzenie będzie się zmieniać od małego do umiarkowanego.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, zachmurzenie utrzyma się na dużym poziomie. Temperatury wzrosną do maksymalnych wartości dnia, osiągając 7,7 st. C około godziny 13:00.

Wiatr osłabnie do około 5 km/h, co sprawi, że warunki na zewnątrz będą stabilne. Prawdopodobieństwo opadów spadnie do minimum, co daje szansę na spokojne popołudniowe spacery.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem, od godziny 18:00, temperatura zacznie stopniowo spadać, osiągając 3,6 st. C przed północą. Zachmurzenie pozostanie duże, jednak wiatr będzie łagodny, o prędkości do 5 km/h. Nocne niebo, choć zasnute chmurami, nie przyniesie opadów, co sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

Prognoza godzinowa

- Od 00:00 do 03:00 temperatura będzie wahać się od 3,8 do 4,7 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu i wietrze o prędkości do 12,2 km/h.

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wyniesie od 3,5 do 5,1 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osłabnie do 7,4 km/h.

- Od 12:00 do 15:00 temperatury będą w zakresie od 6,8 do 7,3 st. C, przy dużym zachmurzeniu i niemal braku wiatru. Prawdopodobieństwo opadów pozostanie minimalne.

- Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 5 do 3,9 st. C, a zachmurzenie utrzyma się na dużym poziomie. Wiatr będzie łagodny.

Porównanie z minionym tygodniem

Dzisiejsza pogoda w Krakowie będzie zdecydowanie cieplejsza niż w minionym tygodniu, kiedy to temperatury spadały nawet poniżej zera, jak 23 listopada, gdy odnotowano -5 st. C i słabe opady śniegu. Obecny tydzień przyniesie wzrost temperatur oraz mniej opadów, co będzie miłą odmianą po zimnych i mokrych dniach.

Warto zatem wykorzystać ten dzień na aktywności na świeżym powietrzu, pamiętając jednak o odpowiednim ubraniu. A jeśli planujesz wieczorny spacer, ciesz się spokojną aurą, która mimo zachmurzenia nie przyniesie nieprzyjemnych niespodzianek.

red. / Polsatnews.pl