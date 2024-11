Sąd Rejonowy skazał byłego polityka Janusza Palikota, celebrytę Jakuba W. i Tomasza C. za reklamę alkoholu w mediach społecznościowych. Największą grzywnę w wysokości 450 ty.z zł będzie musiał zapłacić Palikot. Pozostali skazani otrzymali po 400 i 450 tys. zł grzywny. Sędzia zarządził im również uiszczenie kosztów procesu.

"Mamy to!" - napisał Jan Śpiewak w mediach społecznościowych, informując o tym, że zapadł wyrok ws. m.in. polityka Janusza Palikota. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście skazał byłego posła Janusza Palikota, celebrytę Jakuba W. i Tomasza C. za reklamę alkoholu w mediach społecznościowych.



Mężczyźni zostali ukarani grzywną. Największą ma zapłacić Janusz Palikot - w wysokości 450 tys. zł. Z kolei Jakub W. ma zapłacić 400 tys. zł, a Tomasz C. 350 tys. zł. Sędzia zarządził im również uiszczenie kosztów procesu - po 50 tyz. zł.



Wyrok jest nieprawomocny.

Reklamowali alkohol w mediach społecznościowych. Zapadł wyrok

"Palikot już upadł a teraz mam nadzieję, że to również początek końca kariery W., który uczynił z popełniania przestępstw swój model biznesowy" - napisał Jan Śpiewak odnosząc się do wyroku.



Środowa decyzja sądu jest konsekwencją złożenia zawiadomienia przez warszawskiego aktywistę. Akt oskarżenia w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała pod koniec kwietnia ubiegłego roku.

"Januszowi P., Jakubowi W. i Tomaszowi C. zarzucono reklamowanie za pośrednictwem profili na mediach społecznościowych napoi alkoholowych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - informowała wówczas prokuratura.



Mieli oni reklamować przez platformę Facebook i Instagram wódkę, a umyślne reklamowanie napojów alkoholowych innych niż piwo, co do zasady stanowi przestępstwo. Za taki czyn grozi grzywna w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł.



W maju ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Warszawie wyrokiem nakazowym uznał całą trójkę za winnych i wymierzył im kary grzywny. Od wyroku strony złożyły sprzeciw. W związku z tym sprawa stała się przedmiotem normalnego postępowania sądowego, które rozpoczęło się w czerwcu tego roku.