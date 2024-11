Zabytkowa XV-wieczna kamienica (dawny dom wikariuszy) na lubelskim Starym Mieście została przejęta przez firmę pożyczkową - informuje portal "Jawny Lublin". Przez blisko trzy dekady nieruchomość należała do Janusza Palikota.

Jak podaje portal, z kamienicy wywożone są zabytkowe meble i inne przedmioty należący do żony Palikota.

Palikot stracił zabytkową kamienicę

W tym budynku przebywał przedsiębiorca, gdy na początku października zatrzymali go agenci CBA, a następnie przewieźli do aresztu we Wrocławiu. Jak pisze "Jawny Lublin", Palikot nie chciał wpuścić ich do środka, więc funkcjonariusze weszli do kamienicy od tyłu.

ZOBACZ: Nowe informacje w sprawie Janusza Palikota. Prokuratura zdecydowała

To nie jedyne nieruchomości, które stracił Janusz Palikot. Portal wymienia m.in. Dom Złotnika w Lublinie i dom w Warszawie, które przeszły na własność firm jako zabezpieczenie pożyczek.

W ostatnim czasie przebywający w areszcie Palikot uczestniczył zdalnie w innej rozprawie - dotyczącej reklamowania alkoholi. Jak zauważył "Fakt", były polityk zmienił swój wygląd. Na ekranie umieszczonym w sali sądowej widać zarost, który pojawił się na jego twarzy.

Janusz Palikot zatrzymany

Janusz Palikot został zatrzymany 3 października. Wraz z nim do wydziału Prokuratury Krajowej we Wrocławiu przewieziono Przemysława B. oraz Zbigniewa B. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa, a byłemu politykowi zarzuca się dodatkowo przywłaszczania mienia.

ZOBACZ: Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla Janusza Palikota

Wszyscy są podejrzani o doprowadzanie ponad 5 tys. pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji przez spółki z Grupy Kapitałowej należącej do podejrzanych oraz organizowanymi, promowanymi i nadzorowanymi przez podejrzanych kampaniami pożyczkowymi. Łącznie Janusz Palikot usłyszał osiem zarzutów.

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zastosował wobec Janusza Palikota środek tymczasowy w postaci aresztu warunkowego na dwa miesiące.