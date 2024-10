Sukces "Biegu z Radością": tysiące uczestników pobiegło dla Blanki, podopiecznej Fundacji Polsat!

W niedzielę 13 października w Warszawie odbyła się 6. edycja słynnego już "Biegu z Radością" organizowanego przez Toyota-Radość i Fundację "Żyj z Radością". Na bieg zapisała się rekordowa liczba uczestników. Blisko 3,5 tysiąca osób mimo deszczu i wiatru stanęło na starcie, by wziąć udział w biegu i wesprzeć Blankę Wiśniewską, podopieczną Fundacji Polsat.

Pozytywna energia, sportowa rywalizacja oraz ogromna chęć do tego, by pomóc chorej Blance: to wszystko połączyło w niedzielny poranek uczestników "Biegu z Radością".

Biegacze mogli zmierzyć się na dwóch dystansach: 5 km i 10 km, a najmłodsi wzięli udział w mini maratonie tj. Biegu z Radością Malucha. Wśród znanych osób na wydarzeniu wspierającym bieg pojawili się między innymi: aktorzy Ewa Wencel i Mikołaj Roznerski, projektant Łukasz Jemioł czy czterokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i Europy w chodzie – Robert Korzeniowski.

W ramach zbiórki dla Blanki zorganizowana została aukcja, a wśród dostępnych rzeczy przeznaczonych do licytacji były między innymi: kolacja z Mikołajem Roznerskim, podwójne zaproszenie na taneczne show Polsatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", kolacja ze słynnym gliniarzem Aleksandrem Mackiewiczem czy koszulka reprezentacji Polski w siatkówce z autografami srebrnych medalistów IO w Paryżu.

W sumie z pakietów startowych, aukcji, zbiórki i czeku przekazanego przez Toyota-Radość udało się zebrać 75 945 złotych.

- Cieszę się niezmiernie, że pomaganie na taką skalę weszło nam Polakom już w krew. To niezwykle budujące, że jedna mała dziewczynka zjednoczyła tyle osób, które mimo niepogody dały z siebie wszystko i wsparły jej leczenie i rehabilitację. Mam nadzieje, że za rok znów będziemy pomagać kolejnemu podopiecznemu, podsumowała wydarzenie, prezes Fundacji Polsat Krystyna Aldridge-Holc.

- To był fantastyczny bieg. Pobiliśmy rekord frekwencji zapisów biegaczy i zbiórki podopiecznej Fundacji Polsat. W 6. Biegu z Radością pobiegło 3,5 tysiąca zawodników, a kwota zebrana dla Blanki robi wrażenie. Mimo nienajlepszej pogody wszystkim dopisywały humory, powiedziała prezes Toyota-Radość Maja Kleszczewska.

Przypomnijmy: dwuletnia Blanka Wiśniewska zmaga się z ultrarzadką chorobą: trisomią chromosomu 6p. Schorzenie powoduje między innymi zahamowanie wzrostu, cechy dymorficzne twarzy, małogłowie i opóźnienie rozwoju. W tym roku wszystkie środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów rehabilitacji, wspomagania sensorycznego, fizjoterapii i terapii logopedycznej.

Każdy nadal może wesprzeć leczenie i rehabilitację Blanki:

Link: https://wspieram.fundacjapolsat.pl/podopieczny/blanka-8445/

Fundacja Polsat nie pobiera prowizji i całą zebraną kwotę przekazuje na leczenie dzieci.

