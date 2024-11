Prognoza pogody Warszawa 26.11.2024 - Deszczowy wtorek w stolicy

We wtorek możemy spodziewać się kapryśnej aury. Chociaż poranek powitał nas stosunkowo spokojną pogodą, już od południa deszcz zacznie dominować w prognozach. Słońce wstanie o 7:14, by zniknąć za horyzontem o 15:32, dając nam nieco ponad osiem godzin dziennego światła. Temperatura maksymalna osiągnie około 7 stopni Celsjusza, a minimalna zatrzyma się na poziomie 3,1 st. Celsjusza.

Poranek w Warszawie zacznie się spokojnie. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatury będą stopniowo rosły od 3,1 do 6,3 st. Celsjusza. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, w okolicach 0,0 do 4,0 st. Celsjusza, co może sprawić, że poranek wyda się chłodniejszy.

Początkowo bezchmurne niebo zacznie przyciągać lekkie chmury, lecz opady nie są przewidywane. Wiatr, wiejący z prędkością od 11,9 do 12,6 km/h, będzie dodatkowo potęgował chłód.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, termometry wskażą od 6,9 do 7,2 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą między 4,9 a 5,6 st. Celsjusza.

Niebo pozostanie głównie bezchmurne, jednak po godzinie 15:00 można spodziewać się małego zachmurzenia i pierwszych słabych opadów deszczu. Prędkość wiatru wzrośnie do 15,8 km/h, co może sprawić, że popołudnie będzie mniej komfortowe dla spacerowiczów.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczór i noc przyniosą dalsze zmiany. Od 18:00 do północy temperatura będzie powoli spadać od 6,5 do 5,6 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą oscylującą między 3,6 a 3,8 st. Celsjusza. Zachmurzenie wzrośnie do dużego, a deszcz przybierze na sile, osiągając umiarkowany poziom. Wiatr będzie się zmniejszał, oscylując między 7,0 a 11,9 km/h. Wieczór zatem upłynie pod znakiem deszczu, co może wpłynąć na plany wyjściowe.

ZOBACZ: Nowe odkrycie badaczy. Ta żywność drastycznie przyspiesza starzenie się organizmu

Tekstowa prognoza godzinowa

Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie wahać się od 3,8 do 3,1 st. Celsjusza, przy umiarkowanym zachmurzeniu i wietrze o prędkości od 11,2 do 12,5 km/h.

W godzinach 07:00-11:00 temperatura wzrośnie z 3,1 do 6,3 st. Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr lekko się wzmocni do 12,5 km/h.

Od 12:00 do 15:00, przy temperaturze od 6,9 do 7,2 st. Celsjusza, można spodziewać się bezchmurnego nieba, a później lekkiego zachmurzenia.

W godzinach 16:00-19:00 pojawią się słabe i umiarkowane opady deszczu, temperatura będzie wahać się od 6,2 do 6,5 st. Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość do 15,8 km/h.

Od 20:00 do północy, przy dużym zachmurzeniu, temperatura spadnie do 5,6 st. Celsjusza, a wiatr osiągnie prędkość od 7,0 do 8,2 km/h.

ZOBACZ: Możemy spowolnić proces starzenia? Najnowsze doniesienia ze świata nauki

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich pięciu dni, dzisiejsza pogoda będzie zauważalnie cieplejsza, ale i bardziej deszczowa. Miniony tydzień przyniósł nam niskie temperatury, często poniżej zera, a także opady śniegu. Temperatura wzrośnie nawet do 7,2 st. Celsjusza, co przyniesie znaczną zmianę w porównaniu do wcześniejszych dni.

WIDEO: Prognoza pogody - środa, 20 listopada - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red / polsatnews.pl