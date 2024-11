Choć każdy swój wiek wylicza na podstawie daty urodzenia, to mówi się też o wieku biologicznym człowieka. Te parametry mogą się od siebie różnić, drugi mówi o tym, jaka jest kondycja ludzkiego organizmu, poszczególnych jego układów i organów. Na to, jak się starzejemy, wpływa to, jak jemy. Zapoznanie się z odkryciem włoskich naukowców sprawi, że kilkukrotnie przemyślimy sięgnięcie po przekąskę.

Sprawą zajęli się naukowcy z Libera Universita Mediterranea we Włoszech. Wykorzystali oni badania Moli-sani, przeprowadzone w Italii w latach 2005-2010. Objęły one ponad 22 tysiące osób i pomogły w znalezieniu związków pomiędzy dietą a stanem ciała. Wyniki były zaskakujące.

Przetworzona żywność nas mocno postarza

Autorzy publikacji "Ultra-processed food consumption is associated with the acceleration of biological aging in the Moli-sani Study", która ukazała się w czasopiśmie "American Journal of Clinical Nutrition", analizowali kwestionariusze dotyczące diety uczestników badania.

Dzięki nim oszacowano, jak często badani spożywali jedzenie wykonane z substancji, które rzadko występują w domowych kuchniach. Mowa o składnikach typowych dla żywności przetworzonej, takich jak utwardzone tłuszcze, maltodekstryny, barwniki czy słodziki. Za ultraprzetworzoną żywność uznano nie tylko przekąski i słodzone napoje, lecz także produkty, które mogą uchodzić za "niewinne", jak paczkowany chleb, jogurty owocowe czy zamienniki mięsa.

Analizy doprowadziły naukowców do następującego odkrycia: żywienie się takimi produktami prowadzi do szybszego przebiegu procesu biologicznego starzenia. Wiek biologiczny dużej części dorosłych Włochów biorących udział w badaniu okazał się wyższy niż ich wiek chronologiczny.

Obróbka przemysłowa jedzenia. Efektem niezdrowy produkt

Do tych rezultatów odniosła się Simona Esposito, główna autorka artykułu naukowego. Oceniła ona, że ustalenie, iż przetworzona żywność nie tylko źle wpływa na zdrowie, ale i na biologiczny wiek organizmu, sugeruje związek wykraczający poza charakterystyczną dla tego jedzenia kiepską jakość odżywczą.

Współautorka Marialaura Bonaccio dodała, że intensywna obróbka przemysłowa pozbawia żywność wartości odżywczych i błonnika, co wpływa na metabolizm glukozy oraz funkcjonowanie mikrobioty jelitowej. Zwróciła też uwagę, że tego typu produkty są często pakowane w plastik, który może uwalniać toksyczne substancje szkodliwe dla organizmu.

Jakie wnioski płyną z tych odkryć dla codziennych wyborów żywieniowych? Licia Lacoviello z Libera Universita Mediterranea, kolejna z zaangażowanych w pracę specjalistek, oceniła, że nawet niektóre bogate w składniki odżywcze produkty można sklasyfikować jako ultraprzetworzone. To powinno skłonić do ponownej oceny funkcjonujących obecnie zaleceń dietetycznych. Jadłospis powinien bowiem uwzględniać także stopień, w jakim dana potrawa została przetworzona.

