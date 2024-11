280 mln euro, czyli 1,2 mld złotych, kosztował wieżowiec Warsaw UNIT. Położony w Warszawie przy rondzie Daszyńskiego budynek kupiła szwedzka spółka. To największa transakcja na rynku biurowym, jaką w tym roku zawarto w Europie. Wieżowiec jest dość charakterystyczny - część zewnętrznych ścian pokrywa tzw. smocza skóra.

Mający 202 metry wysokości, niemal 60 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowej i 46 piętra wieżowiec Warsaw UNIT sprzedany. Budynek zlokalizowany przy warszawskim rondzie Daszyńskiego kupiła szwedzka spółka nieruchomościowa Eastnine AB za 280 mln euro, czyli ponad 1,2 mld złotych.

O sprawie poinformowała firma deweloperska Ghelamco. Jak podkreślono, to największa transakcja na rynku biurowym, jaką w tym roku zawarto w Europie. W przeszłości Ghelamco wspólnie z Madison International Realty sprzedał sąsiedni Warsaw Spire za ponad 1,6 mld złotych.

Wieżowiec w Warszawie sprzedany za ponad miliard złotych. Co go wyróżnia?

Ghelamco zaznacza, że Warsaw UNIT "należy do najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych obiektów tej klasy na kontynencie". "Budynek jest w pełni skomercjalizowany, a do jego największych najemców należą: Warta, Moderna, CBRE, Stryker, Amazon, OmniOffice i Imperial Tabacco" - poinformowano.

Budowa Warsaw UNIT ruszyła w 2017 roku, a zakończyła po czterech latach. Wieżowiec wyróżnia charakterystyczna elewacja, określana jako "smocza skóra" - dolną część biurowca pokrywają ruchome płyty, poruszane przez wiatr.

Eastnine to szwedzka spółka notowana na sztokholmskiej giełdzie, która koncentruje się na nieruchomościach biurowych na wybranych rynkach w krajach bałtyckich i w Polsce. Z kolei Ghelamco to międzynarodowa firma deweloperska. Oprócz Polski, działa też w Belgii, Wielkiej Brytanii i na Cyprze. W Polsce swoje inwestycje zrealizowała m.in. w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Łodzi i we Wrocławiu.