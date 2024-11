Po ciepłym i słonecznym poniedziałku we wtorek czeka nas znacząca zmiana pogody. IMGW przewiduje wzrost zachmurzenia, opady deszczu, a także niższe wartości na termometrach. Możliwe, że do soboty popada również śnieg.

IMGW opublikowało najnowszą prognozę synoptyczną na najbliższy tydzień. Na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie i postępujące od zachodu opady deszczu - chwilami na południowym zachodzie o natężeniu umiarkowanym.

Prognoza. Od wtorku ochłodzenie. Warto wziąć parasolkę

Będzie również znacznie chłodniej, niż w poniedziałek. Słupki rtęci na termometrach wskażą bowiem od 3°C do 10°C. Powieje także wiatr z kierunków południowych i zachodnich, umiarkowany i porywisty.

Od środy do soboty odnotujemy przewagę zachmurzenia dużego z lokalnymi rozpogodzeniami oraz opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach także i samego śniegu. W sobotę na południowym wschodzie okresami marznące opady mżawki powodujące gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od 0°C do 6°C, zaś temperatura maksymalna od 0°C do 10°C.

Tygodniowa prognoza pogody IMGW. W niedzielę znowu słońce

Jedynie w rejonach podgórskich temperatura może spaść w tych dniach do –1°C. Należy także przygotować się na wiatr z kierunków południowych i zachodnich, skręcający na kierunki północne i wschodnie - na ogół umiarkowany i porywisty.

W czwartek na zachodnim Wybrzeżu wiatr okresami będzie silny, a nawet bardzo silny. W niedzielę znów zrobi się słonecznie, ale temperatura maksymalna będzie kształtować się w przedziale od 0°C do 6°C, a minimalna od –2°C do 3°C. Powieje też słaby lub umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

