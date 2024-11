Rosyjski sabotaż czy wypadek? Nowe informacje ws. katastrofy samolotu w Wilnie

Pojawiły się pierwsze ustalenia w sprawie samolotu DHL, który rozbił się w pobliżu lotniska w Wilnie. Maszyna wyleciała z lotniska w Lipsku. Rzecznik niemieckiego MSW poinformował, że póki co nie ma dowodów, że był to rosyjski sabotaż. - Na razie nic nie wskazuje na to, by katastrofa była powiązana z alertem ws. przesyłek - przekazał.