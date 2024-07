Chaos na francuskich dworcach. Zmasowany atak tuż przed igrzyskami

- Od rana można mówić o naprawdę dużym chaosie na wielu francuskich dworcach. Doszło z jednej strony do cyberataku, który spowodował spore utrudnienia na liniach kolejowych, przede wszystkim pociągów dużej prędkości, mówimy o pociągach zarówno w kierunku Bordeaux, ale także w kierunku Strasburga, Lyonu i Marsylii - relacjonował na antenie Polsat News korespondent Tomasz Lejman.

Francja. Chaos na dworcach kolejowych tuż przed igrzyskami

Jak dodał, francuskie koleje informują, że na niektórych liniach próbuje się ustabilizować sytuacje, aby mogły się na nich pojawiać dwa pociągi w ciągu godziny.

Wideo: Utrudnienia w ruchu pociągów tuż przed igrzyskami

- Sytuacja jest dosyć trudna. Chaos, z którym mamy do czynienia dotknął w tej chwili już 250 tys. pasażerów - podkreślił Lejman. Jak dodał, poza cyberatakiem, na jednej z linii kolejowych doszło do sabotażu, w którym uszkodzona została skrzynka, służąca do komunikacji pomiędzy dyżurnymi ruchu, a maszynistami.

- Przecięty został również jeden z kabli. Widać wyraźnie, że jest to najprawdopodobniej - ale mówimy tu oczywiście wstępnie - sabotaż przeprowadzony w związku z igrzyskami olimpijskimi. Takie są przynajmniej przypuszczenia francuskiej policji i służb - podkreślił.

Cyberatak na francuskie koleje. Opóźnienia i odwołane kursy

- Na niektórych liniach np. w kierunku Marsylii - to nie jest jeszcze informacja potwierdzona, tylko doniesienia - szkody są na tyle duże, że ruch ma być wznowiony dopiero w poniedziałek - wspomniał, dodając, że problem dotyczy nie tylko pasażerów, którzy korzystają z pociągów na co dzień, ale także sportowców i kibiców.

Ze względu na zaistniałą sytuację francuska policja i służby zdecydowały się wzmocnić ochronę na dworcach, ponieważ "istnieje podejrzenie, że sabotaż nie zakończył się". - Mówimy tutaj o bezpośrednim zagrożeniu dla bezpieczeństwa pasażerów, którzy są na dworcach - wyjaśnił Lejman.

Jest komunikat SNCF. "Zmasowany atak"

"W następstwie tego zmasowanego ataku, mającego na celu paraliż sieci linii dużych prędkości, duża liczba pociągów została przekierowana lub odwołana. Z podróżnymi, których to dotyczy, skontaktujemy się e-mailem lub SMS-em. Prosimy wszystkich podróżnych, którzy mogą, o przełożenie wyjazdu i nie udawanie się na dworzec. Wszystkie bilety na zakłócone podróże podlegają wymianie i zwrotowi" - poinformował w piątek przed południem francuski przewoźnik SNCF.

Jak wyjaśniono we wcześniejszym komunikacie, "zeszłej nocy spółka SNCF padła ofiarą kilku równoległych, złośliwych aktów, które dotknęły linię atlantycką, północną i wschodnią". W opublikowanej w serwisie X informacji dodano, że doszło do "podpaleń, które miały na celu zniszczenie naszych obiektów".

