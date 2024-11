Według informacji lokalnych mediów deszcz pojawił się w piątek i nie ustawał przez kilkanaście godzin. Ogromne ilości wody, które spadły z nieba, szybko zalały ulice i domy.

Mieszkańcy byli w niemałym szoku, gdy przeczytali oświadczenie rządowej instytucji odpowiedzialnej za gospodarkę wodną kraju. "Wykorzystaliśmy zaawansowaną technologię tworzenia sztucznych chmur i sztucznego deszczu. To właśnie udało się osiągnąć dziś i zrobimy to jutro" - napisano.

Jak wyjaśniono, jednym z powodów dla którego zdecydowano się na ten krok było podniesienie poziomu wody w zbiorniku elektrowni Andekaleka, by mogła wytwarzać większej energii elektrycznej. Susza, która dotyka stolicę Madagaskaru spowodowała bowiem przerwy w dostawach prądu.

Madagaskar. Inżynierowie wywołują sztuczne deszcze

Inżynierowie z JIRAMA kilkukrotnie eksperymentowali z "zasiewaniem" chmur deszczowych, które mają znacząco poprawiać trudną sytuację pogodową w kraju. Do osiągnięcia zamierzonego celu wystarczy wprowadzenie do chmur materiałów takich jak jodek srebra, jodek potasu lub suchego lodu.

Manipulowanie pogodą nie jest niczym innowatorskim, a pierwsze przypadki tego typu działań notowano w trakcie wojny w Wietnamie, kiedy to wojska USA doprowadziły do zalania tzw. szlaku Ho Chi Minha, którym to dostarczano zaopatrzenie i broń jednostkom Wietkongu.

Madagaskar zdaniem ekspertów klimatycznych zmaga się z ciężką sytuacją pogodową wywołaną zmianami klimatycznymi na świecie. W ostatnich latach co raz częściej dochodzi do anomalii w postaci przedłużających się susz i nieprzewidywalnych okresów deszczowych.

Z raportów międzynarodowych organizacji wynika, że jest to pierwszy kraj na świecie, w którym obywatele umierają z głodu wywołanego zmianami klimatycznymi, a nie działaniami wojennymi.

