Woda błyskawicznie zalała parking. Mogli zostać tam ludzie

- Cała Hiszpania patrzy z przerażeniem na to, co się tutaj dzieje - wskazuje reporter Polsat News Łukasz Dubaniewicz. Dotarł do centrum handlowego w Walencji, które zostało zalane podczas błyskawicznej powodzi w Hiszpanii. Pod pawilonem znajduje się duży parking podziemny. Na razie nie wiadomo, co stało się z właścicielami zaparkowanych tam pojazdów.