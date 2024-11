Nie żyje policjant postrzelony przez kolegę. Zareagował premier

"Nie jestem sędzią, nie ja wydam wyrok, ale powiem, że za śmierć policjanta odpowiada bandzior z maczetą" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Premier zareagował na informację o śmierci warszawskiego policjanta. Został on postrzelony przez drugiego funkcjonariusza podczas interwencji wobec mężczyzny z maczetą.

W sobotę na warszawskiej Pradze-Północ doszło do tragicznej interwencji policji. Jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej i ranił drugiego policjanta. Jego życia nie udało się uratować. Służby zostały wezwane na ul. Inżynierską do agresywnego mężczyzny wymachującego maczetą.

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Nie jestem sędzią, nie ja wydam wyrok, ale tak po ludzku wam powiem, że za śmierć policjanta odpowiada nie jego interweniujący kolega, tylko bandzior z maczetą" - napisał.

Warszawa. Strzały na Pradze, nie żyje policjant

Pierwsze informacje o zdarzeniu na ul. Inżynierskiej pojawiły się w sobotę ok. godziny 15. Policja została wezwana na miejsce ok. g. 14.

- Na miejsce przyjechał umundurowany patrol policji, który poprosił o to, by przyjechało wsparcie w postaci patrolu nieumundurowanego. W momencie przeprowadzania interwencji, doszło do użycia broni służbowej przez jednego z policjantów, na skutek czego nasz policjant został ranny i zginął - relacjonował rzecznik Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Robert Szumiata.

ZOBACZ: Tragiczna interwencja w Warszawie. Policjant nie żyje

Mimo prób reanimacji, policjanta nie udało się uratować.

Informację o jego śmierci potwierdziła po g. 16 KSP. "Z ogromnym bólem i smutkiem przekazujemy informację o tragedii, do której doszło podczas dzisiejszej interwencji na ulicy Inżynierskiej na warszawskiej Pradze-Północ" - czytamy w komunikacie KSP.