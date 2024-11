Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta został Karol Nawrocki. To jedno z najmniej rozpoznawalnych nazwisk w wyścigu o Pałac Prezydencki. Niegdyś piłkarz i bokser, a obecnie prezes Instytutu Pamięci Narodowej nie jest formalnie członkiem żadnej partii politycznej. Co wiemy o 41-letnim historyku?

Karol Nawrocki to 41-letni absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, od 2013 r. doktor nauk humanistycznych. W 2023 r. ukończył studia podyplomowe International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Politechnice Gdańskiej.

Karol Nawrocki. Kim jest? Wzbudził kontrowersje jako szef muzeum w Gdańsku

Z Instytutem Pamięci Narodowej związany jest od stycznia 2009 r. - zaczynał jako zwykły pracownik, a w latach 2014-2017 pełnił już funkcję naczelnika gdańskiego oddziału IPN, gdzie koordynował pracami naukowo-edukacyjnymi jednostki.

W kwietniu 2017 r. został dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wówczas po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno. Wzbudził kontrowersje, wprowadzając zmiany w wystawie muzeum - m.in. ekspozycji dotyczącej rotmistrza Witolda Pileckiego, ojca Maksymiliana Kolbego czy rodziny Ulmów.

1 czerwca 2021 r. Nawrocki został wiceszefem IPN, a wkrótce, 23 lipca 2021 r. objął stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Jeszcze tego samego dnia przed Sejmem złożył ślubowanie i jednocześnie przestał być dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Karol Nawrocki. Były bokser odznaczony przez prezydenta

Wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. w 2021 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski. Jest autorem i redaktorem kilku książek.

W młodości Nawrocki grał w piłkę nożną oraz uprawiał boks. W barwach RKS Stoczniowiec w 2004 r. wywalczył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju pięściarskim o Puchar Polski dla juniorów w wadze 91 kg.

Karol Nawrocki na celowniku rosyjskich służb

We wrześniu br. o Nawrockim ponownie zrobiło się głośno. To za sprawą zdjęcia z Patrykiem Masiakiem, zawodnikiem freak fightów o pseudonimie "Wielki Bu", w przeszłości karanym. Prezes IPN tłumaczył wówczas że z "Wielkim Bu" łączy go "tylko boks". "Swoich przeciwników z ringu cenię za podjęcie walki, nie odpowiadam jednak za ich życie pozasportowe" - pisał w mediach społecznościowych.

Nawrocki znany jest również rosyjskim służbom. W lutym 2024 znalazł się na liście osób poszukiwanych przez Federację Rosyjską - naraził się Kremlowi usuwaniem z polskiej przestrzeni publicznej pomników upamiętniających Armię Czerwoną. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że prezes IPN widnieje na liście rosyjskiego MSW, obok tysięcy innych osób, objętych postępowaniami karnymi.