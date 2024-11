W niedzielę poznamy nazwisko kandydata na prezydenta popieranego przez PiS. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to szef IPN Karol Nawrocki. - To, że na starcie ma on niższą rozpoznawalność, to może być jego zaleta, a nie wada - stwierdził w programie "Śniadanie Rymanowskiego" Krzysztof Bosak z Konfederacji. - Nikogo nie można lekceważyć - dodał z kolei polityk KO Zbigniew Konwiński.

O godzinie 16 w krakowskiej hali Sokół rozpocznie się konwencja obywatelska w której udział wezmą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejszym elementem wydarzenia będzie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego i ogłoszenie nazwiska kandydata, który uzyskał poparcie ugrupowania.

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze Polsat News w przyszłorocznym wyścigu po prezydenturę, PiS reprezentować będzie Karol Nawrocki. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej został wybrany przez specjalny zespół powołany przez partię w skład którego wchodzili: Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek, Zbigniew Rau i Piotr Milowiński.

Niska rozpoznawalność Karola Nawrockiego. Krzysztof Bosak: To może być jego zaleta

Prawdopodobny start szefa IPN z poparciem PiS był jednym z tematów programu "Śniadanie Rymanowskiego". Prowadzący zapytał obecnych w studiu polityków o wyniki sondaży, które wskazują, że Karol Nawrocki, spośród ewentualnych kandydatów PiS, ma zdecydowanie najniższą rozpoznawalność wśród Polaków. Przykładowo, zaledwie 23 procent wyborców Konfederacji jest w stanie połączyć to nazwisko z funkcją w instytucjach państwowych.

Zdaniem Krzysztofa Bosaka może to zadziałać na korzyść szefa IPN.

- To, że na starcie, Karol Nawrocki ma niższą rozpoznawalność to może być jego zaleta, a nie wada. Dlatego, że przy wygraniu drugiej tury istotne są nie tylko atuty samego kandydata, ale też to na ile mobilizuje wyborców przeciwników stwierdził.

- Kandydat nie umoczony w błędy PiS-u i tą kiepską końcówkę, przegrane wybory, może przekonać do siebie wyborców niezdecydowanych, a o to toczy się stawka. Na to też liczymy my, że przekonamy do siebie wyborców niezdecydowanych, bo nie jesteśmy odpowiedzialni za błędy rządu Mateusza Morawieckiego, ani Donalda Tuska - dodał.

Szef IPN z poparciem PiS w wyborach prezydenckich? Poseł PO: Marność nad marnościami

Bardzo podobne zdanie wyraził także przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. Według Zbigniewa Konwińskiego nie należy zwracać szczególnej uwagi na obecne wyniki sondażowe, ponieważ z podobną sytuacją mierzył się prezydent Andrzej Duda. Poseł KO podkreślił jednak, że poparcie dla prezesa Instytutu Pamięci Narodowej należy rozpatrywać jako słabość Prawa i Sprawiedliwości.

- Nikogo nie można lekceważyć (...) To jest kandydat związany z PiS-em. Będzie udawanie, żeby pokazać, że nie do końca ciągnie się za nim bagaż PiS-owskich rządów. Ale to w jakimś stopniu pokazuje marność partii. Marność nad marnościami, że jako ugrupowanie mające taki długi staż na scenie politycznej musicie sięgać po kogoś, kto nie jest wprost z waszego środowiska - podkreślił.