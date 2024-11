Z Muzeum Hieron we Francji skradziono elementy dzieła złotnika Josepha Chaumeta. Łupem złodziei padły figurki wysadzane m.in. diamentami, które były częścią trzymetrowej rzeźby z marmuru zdobionej najdroższymi kamieniami szlachetnymi i złotem. Sprawcy napadu zdążyli uciec przed przyjazdem służb. Muzeum poinformowało, że pozostaje zamknięte aż do odwołania.

Do napadu doszło w czwartek w Muzeum Hieron w miejscowości Paray-le-Monial w środkowej Francji. Uzbrojeni złodzieje wjechali do budynku na motocyklach około godz. 16 czasu lokalnego.

Francja. Skradziono narodowy skarb. Jest wart miliony

Z informacji przekazanych mediom przez lokalnego burmistrza wynika, że sprawców było czterech. Trzech z nich weszło do budynku, a jeden stał na zewnątrz pilnując wejścia.

Jean-Marc Nesme dodał, że złodzieje oddali kilka strzałów i udali się w kierunku trzymetrowego dzieła przedstawiającego życie Chrystusa. Jest to rzeźba wykonana przez jubilera i złotnika Josepha Chaumeta w 1904 roku. Monument jest wykonany z metali szlachetnych, klejnotów i kości słoniowej. W jego skład wchodzi 138 figur z diamentami i rubinami osadzonymi w marmurze o różnych odcieniach.

Rabusie używając specjalistycznych narzędzi przecięli pancerne szkło chroniące dzieło i ukradli figurki oraz ozdoby z kamieni szlachetnych. Policja powiedziała, że cała akcja trwała zaledwie kilka minut, a złodzieje uciekając zostawili na drogach kolce, aby utrudnić służbom pościg. Zdążyli zbiec nim mundurowi pojawili się na miejscu.

Muzeum Hieron będzie zamknięte na czas śledztwa

Burmistrz przekazał, że wartość rzeźby "Via Vitae" jest szacowana na ok. 7 mln euro. - To wielka strata dla Paray-le-Monial i dziedzictwa narodowego - dodał przypominając, że figura została zaklasyfikowana przez francuskie Ministerstwo Kultury jako skarb narodowy.

Muzeum Hieron wydało w tej sprawie komunikat. "W następstwie brutalnego napadu, który miał miejsce w czwartek 21 listopada Muzeum Hieron potwierdza kradzież części dzieła jubilera Josepha Chaumeta, Via Vitae" - napisano w komunikacie.

Podkreślono, że władze placówki ściśle współpracują z policją, żandarmerią oraz miastem, aby odzyskać skarb narodowy. "Dochodzenie ws. tej ogromnej straty jest w toku. Podjęliśmy wszelkie możliwe środki ochrony" - zapewniono. W komunikacie dodano również, że muzeum pozostaje zamknięte, aż do odwołania. Taką decyzję podjęto z uwagi na dobro śledztwa i zapewnienie służbom jak najlepszych warunków do pracy.

Muzeum Hieron to jedno z najstarszych muzeów sztuki sakralnej na terenie Francji. Placówka już wcześniej była celem złodziei. W 2017 r. skradziono tam dwie złote korony, a w 2022 r. doszło do próby rabunku.