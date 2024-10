Dzieło Chopina odnaleziono po 200 latach. "Szczęka opadła"

Nieznany dotąd walc Fryderyka Chopina został znaleziony w archiwach muzeum Morgan Library and Museum - donosi "The New York Times". Rękopis odkryty miał zostać późną wiosną, a jego autentyczność potwierdzili czołowi badacze twórczości polskiego kompozytora. Teraz wykonania utworu podjął się znany pianista Lang Lang.