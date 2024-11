- To jest ostatnia szansa dla Trzaskowskiego - ocenił Przemysław Szubartowicz w Polsat News. - Jeżeli ten start zakończy się porażką, to będzie to przegrana życiowa - dodał. - Można było przewidzieć, że tak to się skończy - stwierdziła socjolog Magda Nowak Paralusz. - Przestrzegałabym jednak przed huraoptymizmem - zaznaczyła. W prawyborach w KO wygrał Trzaskowski z wynikiem 74,75 proc. głosów.

- Rafał Trzaskowski potwierdził swoją pozycję. Miałem wrażenie, że może Radosław Sikorski go trochę dogoni - powiedział dziennikarz i publicysta Przemysław Szubartowicz w Polsat News, komentując wygraną prezydenta Warszawy w prawyborach w Koalicji Obywatelskiej.

Jak przekazał, zaskoczenia jednak nie ma. - To mocna przewaga - dodał publicysta. - Prawybory to pomysł, aby przykuć uwagę. Ta część planu została wykonana - zaznaczył Szubartowicz.

Publicysta podkreślił, że trzeba czekać na grudzień (7 grudnia zaplanowana jest prezentacja programu kandydata KO - red.). - Największym wyzwaniem dla Trzaskowskiego będzie to, jak poprowadzi kampanię - podkreślił.

Trzaskowski kandydatem KO. "To jego ostatnia szansa"

- Jeśli w Koalicji Obywatelskiej myśli się na poważnie o zwycięstwie, to nie mogą sobie teraz pozwolić na fochy i pęknięcia - ocenił Szubartowicz. - To jest poważna polityka, więc nikt nie odważy się prowadzić małych, cichych gierek przeciwko Trzaskowskiemu - dodał.

- Prezydent Warszawy ma teraz szansę, aby dotrzeć do Polski centralnej. Wydaje się, że to jest możliwe, że on umie to zrobić - powiedział publicysta. Jak przypomniał, kandydat KO prawdopodobnie nie powtórzy błędu niestawienia się na debacie w Końskich (Trzaskowski nie wziął wtedy udziału w debacie z Dudą w 2015 r. - red.).

Publicysta podkreślił, że to jest ostatnia szansa polityczna tak dużego formatu dla Trzaskowskiego. - Jeżeli ten start zakończy się porażką, to będzie to jego przegrana życiowa - zaznaczył.

- To będzie go motywowało, aby zmienić taktykę i aby próbować porozumieć się z elektoratem centrum - zaznaczył.

Szubartowicz odniósł się także do wyboru kandydata przez Prawo i Sprawiedliwość. Według nieoficjalnych ustaleń Polsat News, PiS ma poprzeć Karola Nawrockiego jako kandydata obywatelskiego.

- Jeżeli rzeczywiście to Nawrocki będzie kandydatem obywatelskim z poparciem PiS, to wciąż jest możliwość, że partia wystawi kandydata partyjnego, dopóki listy nie są zgłoszone - powiedział.

- Kaczyński jest na tyle wytrawnym graczem, że bierze pod uwagę różne scenariusze - dodał publicysta.

Trzaskowski kandydatem na prezydenta. "Przestrzegałabym przed huraoptymizmem w KO"

Wyniki prawyborów w KO skomentowała w Polsat News także socjolog Magda Nowak Paralusz.

- Po tym, co się działo się w partii, można było przewidzieć, że skończy się to w taki sposób - przekazała.

Ekspertka zwróciła jednak uwagę, że Radosław Sikorski zrobił sobie dobrą kampanię przedwyborczą. - Pewne rzeczy, które wskazywał u Trzaskowskiego jako wady, to może być użyte przed PiS w trakcie właściwej kampanii - powiedziała.

- Przestrzegałabym przed huraoptymizmem w KO - dodała.

- Mieliśmy do czynienia w prawyborach z spektaklem politycznym. Koalicja Obywatelska zaczyna uczyć się na błędach, chce komunikować się z wyborcami - zaznaczyła.

Jak podkreśliła ekspertka, 7 grudnia okaże się co zaproponuje Trzaskowski. - Czy będzie to anty-PiS - co będzie błędem, czy może to będzie nowy pomysł na prezydenturę - przekazała. - Rafał Trzaskowski jeszcze nie wygrał wyborów - podsumowała socjolog.

Prawybory w KO. Rafał Trzaskowski wygrał

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z wynikiem 74,75 proc. głosów wygrał prawybory Koalicji Obywatelskiej. Decyzja działaczy oznacza, że prezydent Warszawy będzie kandydatem ugrupowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Będzie to drugie podejście polityka do wyścigu po prezydenturę. W 2015 roku Rafał Trzaskowski walczył o Pałac Prezydencki z Andrzejem Dudą.

Wyniki głosowania w prawyborach Koalicji Obywatelskiej zaprezentowane zostały w trakcie Rady Krajowej PO. Przemawiający jako pierwszy Donald Tusk ogłosił, że w głosowaniu udział wzięło łącznie 22 126 osób. Jego kontrkandydat, szef MSZ Radosław Sikorski uzyskał 25,25 procent głosów.