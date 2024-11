Rosyjska armia może w nadchodzących dniach kolejny raz użyć rakiety balistycznej Oresznik do ostrzału Ukrainy. Zdaniem analityków amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną powtórny atak miałby na celu wymuszenie na krajach Zachodu ograniczeń w pomocy dla ukraińskiej armii.

Jak twierdzą rosyjskie media, powołujące się na źródła w armii, w dniach 23-24 listopada Rosja zamknie część swojej przestrzeni powietrznej. Jest to związane z testami rakietowymi, które odbędą się na poligonie Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim.

Choć rosyjskie ministerstwo obrony nie podaje żadnych szczegółów dotyczących ćwiczeń to zdaniem rosyjskich publicystów wojskowych najprawdopodobniej, kolejny raz dojdzie do wystrzałów ćwiczebnych rakiet średniego zasięgu Oresznik.

Wojna w Ukrainie. ISW o rakietowych testach Kremla

Do tematu testów rakietowych rosyjskiej armii odnieśli się, w najnowszym raporcie, analitycy amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną. Zdaniem ekspertów, Kreml zauważył ogromne poruszenie wywołane przez ostrzał miasta Dniepr rakietą balistyczną i będzie chciał to wykorzystać.

"Rosja czerpie korzyści z szumu wokół uderzenia z 21 listopada i prawdopodobnie ma nadzieję, że podsycanie obaw związanych z wystrzeleniem rakiety Oresznik zmusi Zachód do ograniczenia swojego wsparcia dla Ukrainy" - napisano.

Analitycy zwracają uwagę, że już w najbliższym czasie rosyjscy dowódcy mogą zdecydować o kolejnym ostrzale Ukrainy przy pomocy rakiet balistycznych. Będzie to miało przede wszystkim wydźwięk propagandowy, wskazujący na bezsilność Sił Zbrojnych Ukrainy.

Rosyjska rakieta "Oresznik". Ekspert o możliwości zestrzelania

Władimir Putin w specjalnym orędziu wygłoszonym kilkanaście godzin po ataku na ukraińskie miasto Dniepr ogłosił, że rosyjskie rakiety balistyczne Oresznik, które użyto do ostrzału, są obecnie niemożliwe do zestrzelenia przez systemy przeciwrakietowe.

Do tematu odniósł się, w wywiadzie dla CNN, ekspert wojskowy Fabian Hoffmann. Zdaniem analityka, słowa prezydenta Rosji nie są prawdziwe. Istnieje bowiem sprzęt, który jest w stanie skutecznie eliminować tego typu pociski.

- Systemy takie jak SM-3 firmy Aegis lub Aegis Ashore, a także najprawdopodobniej Arrow 3 i THAAD całkowicie poradzą sobie z tego typu zagrożeniami - tłumaczył.

Hofmann przypomniał, że żaden ze wspomnianych przez niego systemów przeciwrakietowych nie został przekazany Siłom Zbrojnym Ukrainy.