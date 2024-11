O rozmieszczeniu północnokoreańskich wojsk w obwodzie biełgorodzkim poinformował w piątek w mediach społecznościowych Andrij Kowałenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Wcześniej CNN powołując się na źródła w ukraińskiej służbie bezpieczeństwa, poinformowało o ich obecności w okupowanym przez Rosjan Mariupolu. Mieli to być "doradcy techniczni", a cel ich wizyty nie jest znany.

Żołnierze Korei Północnej wspierają Rosję. "Są oddzieleni"

Wojska Korei Północnej zauważono również w obwodzie charkowskim. - Widzę, że dzielą się na jednostki, wzmacniają swoje jednostki bojowe, gromadzą niewielką liczbę (sił) na linii frontu. Czekają na pogorszenie pogody, bo to jest najlepszy moment, żeby wróg rozpoczął działania szturmowe - przekazał Nazarij Kiszak, dowódca połączonej jednostki 153. oddzielnej brygady zmechanizowanej.

Źródło podało również, że ostatnie ukraińskie ataki rakietowe na terytorium Rosji były wymierzone w wysokiego rangą generała Korei Północnej, ale nie jest jasne, czy został on zabity w ataku.

Jak podkreślono, chociaż północnokoreańscy żołnierze noszą rosyjskie mundury, to "są oddzieleni" od rosyjskich jednostek.

"Podczas gdy inni zagraniczni bojownicy w rosyjskich szeregach mieszali się z jednostkami, Koreańczycy z Północy są trzymani osobno - mają własne domy, jedzenie, muzykę i filmy" - podaje CNN.

Korea Północna pomaga Rosji. Szczególne zagrożenie dla trzech państw

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował na początku listopada o obecności 11 tys. żołnierzy przysłanych przez Pjongjang w rosyjskim obwodzie kurskim, również graniczącym z Ukrainą.

Z kolei zastępca szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Wadym Skibicki potwierdził przemieszczenie systemów artyleryjskich i wyrzutni rakietowych z KRLD do Rosji. "Potwierdzamy to, co mówi się w mediach o przemieszczaniu sprzętu. Przeniesiono systemy artyleryjskie i wiele wyrzutni rakietowych" - poinformował.

Jak dodał, Rosja nie posiada amunicji kalibru 170 mm, ale Korea Północna ma jej zapasy. "Pozwoli to Rosji na (...) otrzymanie tej amunicji" - dodał.

HUR zauważył, że udział armii KRLD w wojnie po stronie Rosji stanowi zagrożenie dla Ukrainy, Korei Południowej i Japonii, ponieważ "część północnokoreańskich wojskowych zginie w Ukrainie, podczas gdy inni wrócą gotowi do nowoczesnych działań bojowych i będą mogli pracować jako instruktorzy w armii KRLD", liczącej półtora miliona żołnierzy.