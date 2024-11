Prognoza pogody Kraków 23.11.2024: Co przyniesie sobota?

Poranek, od wschodu słońca do godziny 11:00, przywita mieszkańców Krakowa niską temperaturą, która rano sięgnie -1,4 st. Celsjusza, ale odczuwalnie może być nawet -5,3 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, wiatr z prędkością od 11,7 do 21,2 km/h. W godzinach 9:00 - 10:00 mogą wystąpić słabe opady śniegu, z prawdopodobieństwem 20-36 procent.

W popołudniowych godzinach, od 12:00 do 17:00, temperatura wzrośnie do maksymalnych 2,9 st. Celsjusza. Zachmurzenie będzie umiarkowane, a chwilami może być pochmurnie.

Wiatr utrzyma się na poziomie 22,8 - 26,7 km/h. Prawdopodobieństwo opadów w tych godzinach będzie najwyższe około południa, sięgając 51 procent. Indeks UV pozostanie niski.

Po godzinie 18:00 temperatura zacznie się stopniowo obniżać, osiągając około -0,3 st. Celsjusza przed północą. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, lecz w nocy może się nieco rozjaśnić do umiarkowanego. Wiatr osłabnie do około 8,0 - 22,8 km/h. Opady śniegu nie są przewidywane w godzinach wieczornych i nocnych.

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z -1,4 do 0,1 st. Celsjusza, przy małym i umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr z kierunku zachodniego osiągnie prędkość od 11,6 do 21,2 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie do 2,9 st. Celsjusza, a zachmurzenie będzie umiarkowane z możliwością słabych opadów śniegu. Wiatr osiągnie prędkość do 26,7 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura utrzyma się w granicach od 1,2 do 2,8 st. Celsjusza, a zachmurzenie pozostanie duże. Wiatr będzie wiał z prędkością od 22,8 do 25,5 km/h.