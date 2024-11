Masowe zatrucia w kurorcie. Rośnie tragiczny bilans

Od kilku dni media donoszą o zatruciach w Laosie - prawdopodobnie metanolem. Jak podało CNN, piątą ofiarą jest Brytyjka.



Oprócz niej z powodu wypicia skażonego alkoholu zmarła także 19-latka z Australii, Amerykanin i dwóch Duńczyków. Jedna Australijka walczy o życie w szpitalu. Do wszystkich zatruć doszło w mieście Vang Vieng.

Zatrucia w Laosie. Pięć osób nie żyje. Jedna przebywa w szpitalu

Amerykańska stacja podała, że 19-letnia Australijka Bianka Jones długo pozostawała w szpitalu. Przez kilka dni była podłączona do aparatury w placówce w Tajlandii, dokąd ewakuowano ją z Laosu. Jej przyjaciółka Holly Bowels wciąż walczy o życie. Obecnie przebywa w szpitalu w Bangkoku.



Rodzina Jones wydała przed jej śmiercią oświadczenie, nawołując przy tym rząd do podjęcia działań. "Chcemy się upewnić, że żadna inna rodzina nie będzie zmuszona znosić cierpienia, przez które przechodzimy my. Mamy nadzieję, że władze dotrą do sedna tego, co się stało, tak szybko, jak to możliwe" - podano.



- To najgorszy strach każdego rodzica i koszmar, którego nikt nie powinien znosić - przekazał premier Australii Anthony Albanese. - W tej chwili nasze myśli są z jej rodziną i przyjaciółmi - dodał.



Z kolei w czwartek Departament Stanu USA potwierdził śmierć swojego obywatela. Dodał, że władze kraju "uważnie monitorują sytuację i zapewniają pomoc konsularną".



Policja w Vang Vieng poinformowała, że powołano specjalną grupę zadaniową do zbadania sprawy. Stwierdzono, że do incydentów dochodziło w jednym hostelu. Zatrzymano jego właściciela. Jednak według agencji AP nie usłyszał on żadnych oskarżeń.

Kraje ostrzegają swoich obywateli. Przestroga przed "domowymi" napojami

Po incydentach kraje zaczęły ostrzegać swoich obywateli, ponieważ możliwe, że wiele innych osób także wypiło napoje zawierające w sobie metanol. Kroki podjęła m.in. Nowa Zelandia, do której zgłosił się jeden z jej obywateli mówiąc, że czuje się źle, ponieważ przypuszcza, że mógł wypić zatruty napój.



"Podróżującym zaleca się ostrożność w spożywaniu napojów wysokoprocentowych, które mogły zostać zanieczyszczone szkodliwymi substancjami" - obwieściły władze Nowej Zelandii.



Także USA ostrzegło wszystkich podróżujących do Laosu. Poradzono, aby kupowali alkohol tylko w licencjonowanych sklepach monopolowych, barach i hotelach oraz unikali "domowych" wyrobów.