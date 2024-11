- Ukraina ma szansę, by zakończyć wojnę w przyszłym roku - oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że czeka na propozycje Donalda Trumpa w tej sprawie. - Myślę, że poznamy je już w styczniu i będziemy mieli plan zakończenia tej wojny - mówił ukraiński przywódca.

- Jesteśmy otwarci na propozycje przywódców krajów Afryki, Azji i państw arabskich. Jesteśmy gotowi się z nimi zapoznać - mówił Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że chce także zobaczyć, jaki pomysł na zakończenie wojny w Ukrainie ma nowy prezydent Stanów Zjednoczonych.

Donald Trump z nowym planem dla Ukrainy. "Poznamy go w styczniu"

- Myślę, że propozycje Donalda Trumpa poznamy już w styczniu. I myślę, że będziemy mieli plan zakończenia tej wojny - stwierdził prezydent Ukrainy.

Podkreślał, że "nie chciałby, by rosyjska dezinformacja wpływała na ludzi, że Kijów ma tylko swój plan i nie chce słyszeć o propozycjach od swoich partnerów z innych kontynentów". - To nieprawda - oświadczył Zełenski.

- Jestem pewien, że mamy szansę, by zakończyć wojnę w przyszłym roku. Są ku temu odpowiednie kroki. Rozumiemy jednak, że Rosja tych wszystkich kroków nie podejmie. Ale jest Karta Narodów Zjednoczonych i wszystkie nasze działania, które opierają się na Karcie ONZ, będą wspierane przez partnerów - mówił prezydent.

Wojna w Ukrainie. Zełenski spotka się z Trumpem?

Nawiązując do ewentualnego spotkania z Trumpem, Zełenski zaznaczył, że zależy ono od wielu czynników, ale niewykluczone, że dojdzie do niego jeszcze przed zaprzysiężeniem amerykańskiego przywódcy.

- Nie wiem, kiedy będą spotkania. To zależy od wielu rzeczy, nie tylko od harmonogramów. Jeśli chcemy spotkań, na których zostaną rozstrzygnięte pewne kwestie - te możliwości legislacyjne będą miały miejsce po zaprzysiężeniu, jeśli będziemy mieli jakieś spotkania przygotowawcze, to mogą nastąpić wcześniej - mówił Zełenski.

Stwierdził, by przed ewentualnym spotkaniem nie dawać okazji "temu czy innemu środowisku do skłócenia prezydenta Ukrainy z prezydentem Stanów Zjednoczonych". - To bardzo ważne, bo chętnych jest wielu - oznajmił Zełenski.