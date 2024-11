Minister Spraw Wewnętrznycjh i Administracji podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe zasady stosowania czujek pożarowych. Zgodnie z nim obowiązek montażu tych urządzeń będą mieli właściciele m.in. lokali mieszkalnych i hoteli. Zmienione przepisy mają wchodzić w życie stopniowo, począwszy od stycznia 2026 r. W Polsce co roku w pożarach obiektów budowlanych ginie prawie 450 osób.

O podpisaniu rozporządzenia, wprowadzającego nowe zasady, jeśli chodzi o stosowanie czujek pożarowych, minister Tomasz Siemoniak poinformował w Europejskim Dniu Czujki Dymu, przypadającym właśnie na 22 listopada. Jak przekazał szef MSWiA, dokument wprowadza różne obowiązki na poszczególne podmioty, ale te będą miały odpowiedni czas na przygotowanie się do zmian.

Nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań

Podczas konferencji w Akademii Pożarniczej w Warszawie Siemoniak podkreślał, że rozporządzenie ma dawać "mocny sygnał ze strony państwa, że czujki dymu, czujki tlenku węgla, to powinno być coś takiego, co każdy ma na wyposażeniu swojego domu, jak lodówkę, telewizor, pralkę".

Jednocześnie podkreślił, że dużą rolę musi odgrywać edukacja i przekonywanie ludzi, że robią to dla siebie, swoich bliskich i sąsiadów.



Z kolei towarzyszący szefowi MSWiA Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski zaprezentował statystyki, mówiące, że co roku w pożarach obiektów budowlanych w Polsce ginie prawie 450 osób, z czego 300 to ofiary pożarów w budynkach mieszkalnych. Duża część z nich to dzieci i seniorzy.

Rozporządzenie ws. czujek pożarowych podpisane

Nowelizacja rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada obowiązek wyposażenia m.in. pomieszczeń mieszkalnych i lokali, w których świadczone są usługi hotelarskie, w co najmniej jedną czujkę dymu.



Z obowiązku wyłączone zostały części budynku, objęte ochroną przez system sygnalizacji pożarowej, który zapewnia co najmniej równorzędny poziom bezpieczeństwa pożarowego. W przypadku powyższych obiektów obowiązek montażu czujki zacznie obowiązywać 30 czerwca 2026 r.

Od 1 stycznia 2026 r. w czujki wyposażone będą musiały być budynki handlowe, produkcyjne i magazynowe, dla których przed wejściem w życie rozporządzenia wydano decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie albo został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, albo zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych.



Z kolei w przypadku lokali mieszkalnych obowiązek montażu czujek wejdzie w życie 1 stycznia 2030 r.