Na zjeździe z trasy S8 na Wisłostradę w kierunku Łomianek zapaliło się auto osobowe marki bmw. Do zdarzenia doszło we wtorek. Policja otrzymała zgłoszenie ok. godz. 19.

Pożar samochodu w Warszawie. Nie ma rannych

- Samochodem podróżowały dwie osoby, ale zdążyły się w porę ewakuować - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl oficer prasowy ze stołecznej komendy policji.

Wiadomo, że życiu poszkodowanych nic nie zagraża, nie wymagali oni również pomocy medycznej. Akcja gaśnicza służb trwała ok. 20 min. - Auto doszczętnie spłonęło - dodał policjant.

Z wstępnych ustaleń wynika, że przed pojawieniem się ognia samochód nie brał udziału w żadnej kolizji. Wiadomo również, że nie był to pojazd elektryczny, auto posiadało silnik spalinowy.

Aktualnie na miejscu pracują jeszcze służby drogowe, które m.in. posypują okolicę specjalnym proszkiem. Stołeczna komenda policji przekazała, że w regionie nie ma utrudnień w ruchu.